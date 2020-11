Buurman vuurwerkwoning prijst Marcouch na acute sluiting

De 31-jarige verdachte werd donderdag al aangehouden. Hij had zes kilo vuurwerk bij zich. In zijn woning vond de politie nog eens zeven kilo illegaal vuurwerk. Marcouch besloot daarop de woning te sluiten. De burgemeester liet weten iedereen keihard aan te pakken die buurtgenoten in gevaar brengt met vuurwerk dat meer weg heeft van oorlogsmaterieel.

"Stel je voor dat er iets gebeurt en het hele blok vliegt in de lucht", zegt Van de Worp. "Het hoort niet in een wijk thuis. Als je dit spul vindt, dan is het dus terecht dat de woning wordt gesloten. Laten we hopen dat het niet meer gebeurt."

Kritiek op autoriteiten

Het is echter niet alleen maar lof voor de autoriteiten in de wijk. Geitenkamp is al een week het middelpunt van onrust. Er wordt met vuurwerk gegooid en er zijn tientallen jongeren aangehouden.

Buurtdominee Dirk Jan Riphagen zei in het Omroep Gelderland-programma De Week van Gelderland dat hij vond dat de politie dit niet heel goed heeft aangepakt.

"Het is allemaal begonnen met het protest tegen het vuurwerkverbod", aldus Riphagen. "Ik denk dat het een beetje bij de Geitenkamp hoort, dat er wordt geknald. Jongeren in de wijk wilden daar iets eerder dan gebruikelijk aandacht aan geven. Ik denk dat daar verkeerd op gereageerd is."

Alibi voor raddraaiers

Riphagen vindt dat er te heftig is ingegrepen. "Ik had gehoopt dat het meer op de-escalatie gericht zou zijn", legt de dominee uit. "Ik denk dat de raddraaiers door het optreden van de politie de ruimte hebben gevoeld om eens even stevig los te gaan."

Voor buurtbewoner Van de Worp is het geen reden om van zijn standpunt over de burgemeester te wijken: "We hebben een zeer goede burgemeester en daar zijn we zuinig op."

Opnieuw veel politie in de wijk

Ook vrijdagavond surveilleert de politie met meerdere eenheden in de wijk Geitenkamp. Politiebusjes stellen zich op verschillende plekken strategisch op en houden in de gaten of er iets gebeurt in de buurt.

