Marcouch sluit woning in Geitenkamp acuut na vondst zwaar vuurwerk

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem heeft vrijdag een woning in de wijk Geitenkamp per direct gesloten. De bewoner wordt verdacht van de verkoop van en handel in zwaar, illegaal vuurwerk. Bij zijn aanhouding, een dag eerder, had de man 6 kilo zwaar vuurwerk bij zich. In zijn huis werd nog eens 7 kilo aangetroffen.

De bewoner, een 31-jarige alleenstaande man, heeft volgens de burgemeester zijn omgeving in groot gevaar gebracht. Aan weerszijden van zijn huis wonen buren. In de woning vonden agenten Italiaanse bommen, Cobra 3 en Cobra 6, nitraatbommen, screams en mortierbommen. "De gevolgen zijn niet te overzien als dergelijk opgeslagen vuurwerk in een woning per ongeluk ontploft", laat de gemeente Arnhem weten.

Marcouch laat weten dat de man grote risico's nam met de opslag van zwaar, illegaal vuurwerk. "Wie met vuurwerk dat meer weg heeft van oorlogsmaterieel zijn goedwillende buurtgenoten in levensgevaar brengt en teistert, pakken we hard aan. Niet alleen met aanhoudingen en bekeuringen: als je je zo misdraagt kun je ook je woning verliezen. Het is onacceptabel dat de hele wijk de dupe wordt van een kleine groep raddraaiers."

In de wijk Geitenkamp is het de afgelopen week 's avonds vaak onrustig geweest. Er werd herhaaldelijk vuurwerk afgestoken in diverse buurten, als protest tegen het vuurwerkverbod dat dit jaar van kracht is.