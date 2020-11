Euthanasie of moord? Schrijfster boek pleit voor aanpassing regels

Jos' schoonmoeder Els Holthuizen ontdekt kort na het overlijden van haar man dat ze ongeneeslijk ziek is en wil euthanasie. Haar kinderen en de Nijmeegse huisarts Paul Giessen weten dit en steunen haar daar ook in. Maar vlak voordat het zover is, krijgt Els een zware hersenbloeding. Ze kan niet meer praten en dus ook niet meer mondeling bevestigen dat ze euthanasie wil. En dat is wél wettelijk verplicht.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Laatste wens komt toch uit

Het lijkt er dus op dat Els' laatste wens niet uitgevoerd kan worden. Maar dochter Annoesjka, die verpleegkundige is en haar moeder heeft verzorgd, laat het er niet bij zitten. "Tot het laatst heb ik voor haar geprobeerd haar wens te vervullen", vertelt ze. "En daarvoor geknokt, dat was wat ze wilde".

De huisarts werkt en denkt mee en vraagt herhaaldelijk aan Els om in zijn hand te knijpen, als ze euthanasie wil. Dat doet ze en Giessen regelt een consult met een andere arts. Als alles in orde lijkt, wordt de euthanasie uitgevoerd en komt Els te overlijden. Maar tijd om te rouwen om haar moeder en vader krijgt Annoesjka niet.

Onzorgvuldig handelen

Nadat euthanasie uitgevoerd is, moet die altijd voorgelegd worden aan de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie. Die beoordeelt of alles zorgvuldig is gegaan en conform de regels. Huisarts Giessen moet een toelichting komen geven, iets dat hij met het volste vertrouwen doet. Maar dan krijgt de zaak een onverwachte wending. Giessen krijgt te horen dat hij onzorgvuldig heeft gehandeld en dat de familie hem onder druk heeft gezet.

Een onderzoek volgt en de kinderen en huisarts worden verhoord op het politiebureau. "En dan zit je met twee rechercheurs tegenover je, nog net geen felle lamp in je gezicht, en dan word je dus verhoord", aldus Giessen, die vanaf dat moment een verdachte is.

Vrijspraak

Pas na anderhalf jaar komt de verlossende mededeling van de rechtbank in Arnhem: Paul Giessen wordt vrijgesproken van alle verdenkingen. Het is een zware periode geweest voor de huisarts en de familie, een tijd die ze anderen willen besparen. Jos Meeuwsen schrijft daarom het boek Euthanasie of Moord? Als je per se de laatste wens van je naaste wilt inwilligen. "Ik vind eigenlijk dat de huisarts gewoon met de naasten moet kunnen afspreken: oké, die euthanasie komt er. Die toetsingscommissie is nu gewoon te kritisch en houdt zich aan regels en wetgeving waardoor dat niet mag en niet kan."

