Bets (90) dicht met andere inwoners over haar Zevenaar

Initiatiefnemer is Humphrey Ottenhof, dichter afkomstig uit de regio. Zijn doel is de hele Liemers op deze manier op de kaart te zetten. "Alleen Didam moet er nu nog bij", vindt hij.

Overvloed uit Ooy

Waar het in Duiven en Westervoort nog sprokkelen was, is de oogst in Zevenaar groot. "Ik heb 20 gedichten gekregen uit de hele gemeente." Opvallend is dat de meeste stukjes van mensen uit Ooy komen. "Ja bijzonder, van jong tot oud. Het lijkt erop dat ze daar heel fijn wonen en dat ook graag willen delen."

Eén van de 20 gedichten is van Bets Rutten uit Pannerden. Ze woont al jaren midden in het dorp, maar ze is opgegroeid aan de overkant van de Rijn, wat nu Doornenburg is.

De krasse 90-jarige herinnert zich de oorlogsjaren nog goed. Daar gaat haar gedicht ook deels over. "Ik weet alles nog. Het was verschrikkelijk: de bommen, de granaten. We hadden een schuilkelder gemaakt met de buren en daar zaten we dan in. Uiteindelijk moesten we evacueren."

Ook Bets schreef een gedicht:

Verhalen over de oorlog

Haar kinderen kennen alle verhalen over de oorlog en over vroeger inmiddels wel, maar Bets hoopt dat ook anderen nooit vergeten wat er allemaal is gebeurd. "De jeugd van tegenwoordig is zo verwend, wij hadden niets." Haar gezin heeft negen maanden bij een familie in Groningen gezeten, na de bevrijding konden ze terug. Het huis bleek afgebrand. Ze moesten nog een tijd bij familie verblijven.

De periode heeft diepe indruk gemaakt op de 90-jarige en ook dat is terug te horen in haar gedicht. "Ze gebruikt mooie beeldende taal, zoals het woord 'siesteren', daar hou ik wel van", vertelt Ottenhof enthousiast.

Voor Bets zelf is het allemaal heel simpel: "Ik heb het gewoon geprobeerd. Een beetje geschaafd en aangevuld hier en daar en toen kwam dit eruit. Ik vind het gewoon leuk om te doen."

De poëtische kaart wordt op 9 december huis-aan-huis verspreid.