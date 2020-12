Quizzen maar! Vanavond bij ons: de Grote Gelderse Geschiedenis Quiz

In december zendt Omroep Gelderland de honderdste aflevering uit van de tv-serie Ridders van Gelre. De hoogste tijd dus om eens te onderzoeken wat er aan kennis van de roemruchte Gelderse geschiedenis is blijven hangen. Iedereen kan meespelen, maar de vaste kijkers van de afleveringen van Ridders van Gelre kunnen wel wat voordeel hebben. De quiz bestaat grotendeels uit meerkeuzevragen en is geschikt voor iedereen van 10 tot 100 jaar.

Diversiteit aan quizvragen

Ridder René Arendsen is druk bezig om de quizvragen te verzinnen. "We stellen uiteraard leerzame vragen over de Gelderse geschiedenis, maar er valt ook veel te lachen. We geven een kijkje achter de schermen bij de opnames en laten de leukste bloopers zien. Ook is er een speciale quizronde over Sinterklaas en andere Gelderse feestdagen. Het wordt een gezellige avond onder het genot van warme chocolademelk. Of een biertje."

De Ridders van Gelre Foto: Omroep Gelderland

Win leuke prijzen

De hoofdprijs is een exclusieve rondleiding door kasteel Biljoen, dat normaal gesproken voor publiek gesloten is. Daarnaast zijn er prijzen te winnen als Ridders van Gelre-mondkapjes, een speciale editie van het Ridders van Gelre-stripboek - met extra pagina’s - en een verrassingspakket van Geldersch Landschap & Kasteelen.

De Online Grote Gelderse Geschiedenis Pubquiz wordt op donderdagavond vanaf 19.30 uur live uitgezonden op de Facebookpagina van Omroep Gelderland. Iedereen kan dan live meespelen. Omroep Gelderland herhaalt de quiz op maandag 14 december om 17.20 uur op TV Gelderland.

