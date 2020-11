Zwaar getroffen Heerde heeft nu een coronamonument

"Dit trappetje kan een trappetje naar de hemel voorstellen, maar ook de trap van herstel, die ex-coronapatiënten moeten beklimmen." Uitvaartverzorgster Astrid Strijbos vond het belangrijk iets te organiseren om de crisis te herdenken. In eerste instantie wilde ze een grote herdenkingsbijeenkomst houden, maar die moest afgelast worden vanwege de coronaregels.

Toen ontstond het idee voor een monument. "Ik kan het verdriet van de mensen niet wegnemen, maar ik wil hiermee in elk geval een blijk geven van medeleven voor iedereen die een geliefde heeft verloren."

Uitvaart regelen was afstandelijk

Luberta Brongers is zo'n nabestaande. Zij verloor haar man in april aan de gevolgen van het virus. "Het is zo jammer dat het zo snel is gegaan. Op zondag werd hij opgenomen in het ziekenhuis, vier dagen later is hij overleden." De periode daarna was heftig. "Ik moest al in het ziekenhuis een kist uitzoeken, via mijn telefoon. En ik heb mijn man nooit weer gezien, omdat hij in een zak in de kist is begraven." Ook mochten er maar dertig mensen bij de crematie aanwezig zijn. "Het is allemaal zo anders dan je zou willen."

Luberta Brongers verloor haar man aan corona.

Strijbos herkent dat. "Het was voor ons ook een hele nare periode. We hadden drie keer zo veel uitvaarten als normaal, maar we moesten bijna alles digitaal doen. Het maakt alles zo afstandelijk." In Heerde overleden tijdens de eerste golf meer dan vijftig mensen aan de gevolgen van het virus.

Brongers is blij met de steun die ze van vriendinnen en familie ontvangt. "Daar ben ik ze enorm dankbaar voor, zij staan echt voor me klaar." Het monument is voor haar ook een steun in de rug. "Ik voel me gezien. Het is zo waardevol dat we de slachtoffers blijven herdenken. En niet alleen de slachtoffers, ook de nabestaanden. Dat dit monument er ook voor hen staat, voor ons, vind ik heel erg mooi."

Iedereen zijn eigen betekenis

Het monument bestaat uit een trappetje richting een poort. "Als het mooi weer is, komt de zon heel mooi door die poort heen", wijst Strijbos. "Iedereen kan zijn eigen betekenis geven aan dit monument. Ik hoop vooral dat mensen zich hierdoor gesteund voelen. Dat ze berusting kunnen vinden en hier een symbool van hoop in vinden."

Die hoop vindt Strijbos ook in de huidige coronacijfers van de gemeente. "We zijn hier allemaal heel voorzichtig, daardoor is er nu bijna niemand besmet. Ik ben zo trots op iedereen, als ik in de supermarkt kom, draagt iedereen een mondkapje, en houdt iedereen afstand. Laten we hopen dat we nooit weer zo'n heftige periode meemaken als die eerste golf."

