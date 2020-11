Skiester Hanssen uit Nijmegen naar Amerika, maar waarvoor weet ze nog niet

De twijfels bij Hanssen waren er zelf ook. "Moet ik wel boeken?" De eerste wereldbekerwedstrijd is pas drie weken voor de daadwerkelijke datum geschrapt. Maar uiteindelijk heeft de Nijmeegse toch besloten om te gaan. "Het gaat gewoon niet om hier te blijven. In Amerika staat de enigste halfpipe. Er is er geen in Europa. Als ik iets wil, moet ik toch daar naartoe. Nu ik een uitzondering heb van Amerika om het land in te mogen, heb ik besloten er toch heen te gaan voor trainingen en te kijken hoe het loopt", vertelt de skiester.

In Nederland kan ze ook niet zoveel. Daar houdt het op met krachttrainingen en balansoefeningen. Op een skibaan in Wijchen of iets dergelijks kan ze niet zoveel. Dus vertrekt Hanssen vandaag alsnog richting de Verenigde Staten. Hoelang ze daar blijft is ook nog onduidelijk.

"Met een schuin oog kijken we nog wel naar een wedstrijd die mogelijk wel doorgaat. Die is in februari, ook in Amerika. Het plan is er nu om daar te blijven tot aan die wedstrijd." Mogelijk zijn er ook nog twee wedstrijden in Canada, maar die zijn nog niet bevestigd.

'Hoe meer trainingsuren, hoe beter'

Dus vanaf nu gaat Isabelle Hanssen alles inzetten op die éne wedstrijd en hoopt ze dat die er komt. In de tussentijd kan ze vooral sterker worden in het skiën. "Hoe meer trainingsuren ik maak, hoe beter ik ben op een wedstrijd."

En dat is nodig, want Hanssen wil zich graag kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2022 in Peking. "Daarvoor moet ik bij één wereldbeker waarschijnlijk in de top acht belanden. Met heel veel geluk en een goede dag is dat haalbaar. Ik ga er alles op zetten, want ik zit er net tegenaan. Daarnaast hangt onze sport ook samen met heel veel factoren: geluk, het juiste weer, de juiste progressie."

Bekijk hier een reportage met Isabelle Hanssen uit 2017:

Hanssen weet dat ze geen top drie zal skiën, maar hoopt dat in deze coronatijd al het geluk een beetje samen zal vallen. "Sommige landen kunnen door corona ook niet komen trainen, dat kan weer een voordeel zijn voor mij. Alle minuten die ik nu kan maken hier in de bergen, moet je pakken."

En dan ziet ze wel waar het terecht komt. Maar ook als er geen wedstrijd komt, is haar trip wel geslaagd, vertelt ze. "Skiën is mijn passie, ik word er gelukkig van en heb dan weinig andere dingen nodig. Het is misschien ontzettend hard werken, maar het is het ook waard. Als ik er niet meer gelukkig van zou worden, zou ik het niet meer doen."

Dubbele baan

Maar het geld speelt ook een rol in de keuze om wel of niet naar Amerika te gaan. "Normaal gesproken kon ik lang van tevoren boeken om geld te besparen, maar dat ging nu ook niet", vertelt Hanssen die de trip zelf moet bekostigen. "Sporters die in een nationaal team zitten, krijgen dit vergoed, maar ik moet het doen met mijn eigen verdiende geld en met sponsoren."

Hoe verdient Hanssen dat geld dan? Een blik op haar Instagram-pagina zegt al genoeg: 131.000 volgers. "Vijf jaar geleden ben ik serieus begonnen met het onderhouden van mijn social media. Ik merkte dat sponsoren en partners dat heel interessant vinden. Ik ben onderzoek gaan doen in welke posts wel en niet werken en stop er veel tijd en uren in. Het is eigenlijk een fulltime job geworden."



Het bijhouden van de sociale media is haar tweede baan, naast het skiën geworden. "Ik moet wel, het helpt mij om de topsport te beoefenen." Door veel mensen naar haar account te trekken, vinden bedrijven het interessant om reclame te maken. "Het opent soms deuren waarvan ik niet wist dat dat kon. Ik werk soms samen met bedrijven die anders nooit interesse hadden gehad. Het kost me heel veel tijd, maar het is noodzaak."

En op dat account is dus ook te zien waarvoor Isabelle daadwerkelijk is afgereisd naar Amerika.

Een screenshot van het Instagram-account van Isabelle Hanssen. Foto: Omroep Gelderland

