Zoon Jesaja wil vader en ex-Vitessespeler Riga aftroeven

De 13-jarige Jesaja Mustapha speelt in Vitesse onder 14 en geldt als één van de grootste talenten uit de Arnhemse jeugdopleiding. "Ik wil eerder dan mijn vader in het eerste van Vitesse komen. Ik denk dat het mij honderd procent gaat lukken. Want ik kan van alles leren van mijn vader en heb zelf ook wel talent."

Baas in huis

Vader Riga ziet dat ook wel gebeuren. "Hij komt er zeker met zijn talent en hij werkt ook hard. Dus ik denk dat hij eerder dan ik in het eerste komt. Maar dan word ik weer boos, want dan wil ik herboren worden en op mijn 15e al debuteren", lacht Riga. "Als hem dat lukt, ben ik niet meer de baas in huis, dan heb ik niks meer over hem te zeggen."

Riga en Jesaja houden van voetbal Foto: Omroep Gelderland

Er zijn veel overeenkomsten qua speelstijl, maar er is ook een duidelijk verschil. "Als ik beelden van hem terugkijk, dan zie ik dat ik sommige dingen net als hij doe. Maar ik sta nu al spits, mijn vader pas later. En ik vind zelf dat ik beter ben in afmaken, ik vind scoren echt het mooiste. Ik speel vaak al mee met hogere teams, omdat dat goed is voor mijn ontwikkeling. Wel vervelend dat de competitie nu stil ligt door corona, maar ik blijf zelf trainen en luister ook naar mijn vader."

Trotse vader

Want die heeft een duidelijke mening over wat Jesaja wel en niet moet doen. "Ik wil dat hij acties maakt en durf toont. Als hij dat niet doet, neem ik hem mee naar huis en kan hij beter stoppen. Maar ik ben echt een trotse vader. Hij doet het goed en veel mensen die mij destijds hebben geholpen, kunnen hem ook in de goede richting helpen."

Rigatactics

Riga vindt dat het jeugdvoetbal wel een impuls kan gebruiken en is bezig om Rigatactics op te richten, waarin hij voetbaltalenten gaat begeleiden. "Voetbal is entertainment. Je moet niet als een robot spelen. Ze leren teveel dat ze moeten overspelen, want de trainers zijn bang voor balverlies. Maar in de jeugd moet je juist leren passeren en mag je ook fouten maken. Ik wil het echte voetbal terugbrengen, je moet je man kunnen passeren. Niet alleen pingpongvoetbal, dat is lelijk om te zien. "

Riga is dol op eigen initiatief bij spelers Foto: Omroep Gelderland

"Het gaat om winnen, maar het publiek moet altijd nummer één zijn. Zo voetbalde ik zelf ook destijds, toen ik samen met Theo Janssen doorstroomde naar het eerste elftal. Wij mochten een actie maken in de jeugd en als een actie mislukte, moest je het opnieuw proberen. Eigen initiatief wil ik zien in voetbal. En spelers die van achteruit een lange pass durven te geven, zoals in mijn tijd Ruud Knol en Michael Dingsdag. Ik heb veel geleerd van trainers als Louis van Gaal, Johan Neeskens en Ronald Koeman. Dat wil ik graag overbrengen op jonge spelers, ook op Jesaja."

Arnhemmer

Riga is voor de carrière van zijn zoon teruggekeerd naar Arnhem, want zijn zoon is ook een echte Arnhemmer. "Ja, ik ben in Rijnstate geboren. Mijn vader voetbalde toen in Spanje voor Levante. Ik vind Vitesse echt een geweldige club, ik droom echt van mijn debuut hier."