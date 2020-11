Pater Putman: 'Het grootste cadeau is om te delen met elkaar'

In de Bommelerwaard kan je hem tegenkomen, fietsend in zijn habijt en met sandalen aan zijn voeten. Pater Roland Putman is een bekende verschijning in de omgeving. Hij wordt aanstaande maandag 50 jaar oud. Voor zijn verjaardag hoeft hij geen cadeaus. Hij zamelt eten in voor de Voedselbank. "Het grootste cadeau is om te delen met elkaar", zegt de pater.

“Ik vind het ontzettend leuk om onderweg te zijn”, vertelt Putman. Sinds twee jaar werkt hij voor de Franciscusparochie in de Bommelerwaard. “Onderweg ontmoet je zo veel mensen. Je maakt dan veel contact en dat is vreugde. Je ziet mensen gewoon opleven als ze naar elkaar omzien.”

Het is juist het dragen van die habijt die zorgt voor de ontmoetingen. “Ja, die valt wel op”, lacht Putman. “Soms fietst er even iemand met me op en dan fluistert diegene: ‘Mijnheer, carnaval is al voorbij hoor.’ Dan ontstaat er een heel leuk gesprek. Dat gaat dan over van alles en nog wat. Soms is dat het gemis van iemand die is overleden, maar soms zijn het ook alledaagse dingen."

Mensen willen iets voor elkaar betekenen

De roeping om pater te worden kwam voor Putman in zijn jeugd. “Het kwam door de kerk waar ik bij hoorde. Dat is een hele warm kerk in Jutphaas, bij Utrecht. Daar had je een hele gemêleerde samenleving. Mensen met een buitenlandse afkomst of gebroken gezinnen. Als ze samen bezig waren, zag je iedereen opbloeien. In zo’n gemeenschap het verhaal van Jezus uitdragen, ja, dat wilde ik gaan doen.”

Nu is pater Putman bijna 50. Voor zijn verjaardag is hij bezig met een inzamelactie voor de Voedselbank. “Waar ik het meest van geniet zijn blije mensen. Mensen, ook in deze regio, willen graag iets voor een ander betekenen. Wat is er mooier dan iets te geven en iets te ontvangen? En ook de Voedselbank is er heel erg blij mee. Zeker in deze tijd van corona, en juist in deze decembermaand met Sinterklaas en de geboorte van het Kerstkind.”

Nu al veel donaties

En hoewel het officiële inzamelingsmoment zondag bij de dienst is, wordt er nu al veel gedoneerd. “Ik zag overal in de kapelletjes blikken tomatensoep, vermicelli en appelstroop. Het is werkelijk overweldigend. Appelen, peren en champignons: van alles wordt er gedoneerd.”

“Van een bestuurslid moest ik een target stellen”, zegt de pater. “Dus ik zei: 500 blikjes. Toen kwam er iemand met 600 zakken pepernoten. Dat zijn de leuke dingen. Sommige dingen overkomen je gewoon. Laat het dan ook maar gebeuren.”

'Neem de tijd om onderweg te zijn'

Na het gesprek stapt pater Putman weer op zijn fiets, in habijt met sandalen aan. “Je hebt je agenda die volgepland staat met allemaal afspraken. Maar neem tijd om onderweg te zijn. Onderweg heb je de mooiste ontmoetingen en misschien is dat dan het gesprek dat je dag gemaakt heeft”, sluit hij af met een mooie boodschap.