Webinar CHE over het gezin in het sociaal werk

Sociaal werkers werken met gezinnen en worden voortdurend geconfronteerd met gezinsvraagstukken. Maar wat is de functie van het gezin en op welke manier is het gezin in beweging? Dit bespreken lector Wim Dekker en docent Social Work Ton van Bergeijk in het webinar ‘Ergens bijhoren, gezinsconcepten in het sociaal werk’ van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) op woensdag 9 december (20.00-21.00 uur).

Wat is het ‘gezin’? Het spreken over het gezin in het sociaal werk is zeer uiteenlopend, stoelt op onuitgesproken ideeën, is soms tegenstrijdig en soms verlegen, stelt socioloog Dekker. Vanzelfsprekend is dit ook van invloed op het handelen. Sociaal werkers spreken makkelijker over informele netwerken als vrienden en buren en over de wijk, dan over ‘gezin’ en ‘familie’. Voor Wim Dekker, associate lector Informele Netwerken en Laatmoderniteit aan de CHE, was dit aanleiding tot een omvangrijk onderzoek naar gezinsconcepten in het sociaal werk. Hij onderzocht de sociologische theorie, de sociaal werktheorie en analyseerde interviews met sociaal werkers. Op 24 november verdedigde Dekker zijn proefschrift aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Programma

In de webinar presenteert Dekker de meest interessante uitkomsten van zijn onderzoek, deelt zijn visie en gaat hij in gesprek. Daarbij switcht hij heen en weer tussen beroepspraktijk en theorie, zoekend naar de knelpunten en de oplossingen. Een uur vol beschouwen, kritisch denken, milde ironie en ontdekken wat er echt toe doet. Het webinar richt zich op mensen uit het sociaal werk: studenten, docenten, sociaal werkers en iedereen die bij het sociaal domein betrokken is.

U kunt zich kosteloos aanmelden www.che.nl/krachtvanrelaties

Driehoek hulpvrager, informeel netwerk, professional

Het lectoraat Informele netwerken en laatmoderniteit doet onderzoek naar de kwaliteit van de samenwerking in de driehoek hulpvrager, informeel netwerk en professional. Het belang van goede samenwerking in deze driehoek is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen.

Kracht van relaties

De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) geeft dit jaar extra aandacht aan de verbinding met studenten en relaties in de online en offline ontmoetingen. Daarnaast biedt de CHE een serie gratis webinars rond het jaarthema De kracht van relaties om elkaar te inspireren. Meer informatie over dit thema en de andere webinars vindt u op www.che.nl/krachtvanrelaties.