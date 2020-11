Thomas Beekman valt uit op training NEC

De middenvelder, die als invaller al vaak belangrijk was dit seizoen, verdraaide zijn knie en moest afhaken. Het is nog onduidelijk wat de schade is, maar het lijkt erop dat Beekman de wedstrijd van maandag tegen MVV in ieder geval zal moeten missen.

Inlopen op de top

NEC kan door maandag thuis te winnen van MVV inlopen op de topclubs in de eerste divisie. De Nijmegenaren speelden afgelopen maandag een puike wedstrijd uit tegen Jong AZ. Het werd 3-0 voor NEC, dat bij winst op MVV in het spoor blijft van de ploegen die strijden om rechtstreekse promotie naar de eredivisie.

Thomas Beekman heeft veel pijn als hij weer opstaat Foto: Omroep Gelderland

Sellouf weer in de basis

Ayman Sellouf, die uitstekend speelde tegen Jong AZ, behoudt zijn basisplaats aan de linkerkant, waar hij een prima duo vormde met Souffian El Karouani, één van de beste NEC'ers dit seizoen.

Souffian El Karouani is bezig aan een ijzersterk seizoen Foto: Omroep Gelderland

Joep van der Sluijs is wel weer fit, maar de linkspoot uit Druten begint op de bank. Jonathan Okita is ook weer hersteld, maar lijkt zijn basisplaats kwijt. Mathias de Wolf, het hele seizoen uitgeschakeld vanwege een rugblessure, wordt komende week weer op de training verwacht.

Kalezic

Bij MVV is Darije Kalezic trainer. Hij werkte in zijn tijd bij De Graafschap samen met technisch directeur Leen Looijen van NEC. De huidige NEC-trainer Rogier Meijer was een belangrijke speler op het middenveld en teammanager Muslu Nalbantoglu was aanvoerder van de ploeg die in 2010 kampioen werd van de eerste divisie.

Darije Kalezic bij De Graafschap in 2010 Foto: Omroep Gelderland

Vermoedelijke opstelling:

Alblas; van Rooij, van Eijden, van Ottele, El Karouani; Tavsan, Vet, Bruijn, Sellouf; Janga, Ondaan.