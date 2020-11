Scholieren Metzo koken weer voor gasten

"We hebben al dertien weken gemist", vertelt gastheer van het restaurant René Klein. "Ik heb net een stuk theorie met ze gedaan, en dat gat van die dertien weken, dat merken we." De Doetinchemse middelbare school is opgelucht dat de leerlingen nu weer bezig kunnen zijn en dat de noodzakelijke praktijkervaring op deze manier toch opgedaan kan worden.



"Het is gewoon verschrikkelijk fijn", zegt rector Hans Baan. "De leerlingen komen echt veel tekort en gaan een stukje beleving missen, en die beleving moeten ze voor een groot deel uit deze lessen halen." Ook docent Klein is erg blij voor zijn leerlingen. "Het zijn pubers, die zijn blij dat ze wat kunnen doen. Het feit dat ze nu kunnen oefenen en wij ze klaar kunnen maken voor het examen is erg prettig."

Toch uit eten

Door de huidige coronamaatregelen is het Metzo College een van de weinige plekken waar mensen nog uit eten kunnen gaan. Toch is er volgens het bestuur geen sprake van oneerlijke concurrentie. "We onderhouden heel erg goed contact met de branche", legt Baan uit. "Het begrip om de opleiding goed af te kunnen maken is er vanuit de horeca, aangezien deze branche onze leerlingen later weer nodig heeft."

Op de donderdagavond zijn gasten welkom in het restaurant. De hele dag treffen de studenten de nodige voorbereidingen, zodat de avond voorspoedig en coronaproof verloopt. "Vanaf vijf uur komen onze gasten, dat is een heel traject vanwege alle coronamaatregelen. En dan gaan we uiteindelijk gewoon lekker restaurantje spelen. We serveren een driegangenmenu en schenken drankjes in, maar zijn bovenal lekker wat aan het doen", besluit gastheer Klein.