Run op chocoladeletters bij Heel Holland Bakt-winnaar Hans

Na het Heel Holland Bakt-avontuur in 2017 werkte Hans een tijd bij Patisserie de Rouw in Vught. "De beste patisserie van Nederland", zegt hij zelf. Daar groeide zijn liefde voor het chocoladevak.

Van recept tot eindproduct

Bij De Rouw heeft Hans veel geleerd, maar de zaak was hem te groot om er te blijven. Zijn liefde voor het bakken kon hij er niet ten volste uitleven. "Je maakt één onderdeel van een taart", terwijl Hans juist alles zelf wil maken, van recept tot eindproduct. Die kans krijgt hij bij Puro in Ede , waar het zo vlak voor pakjesavond storm loopt met de chocoladeletters.

Gespoten chocolade

"Het gaat veel harder dan ik had gedacht", zegt Hans met een glimlach op zijn gezicht. In de keuken achterin de zaak maakt hij samen met een leerling-chocolatier al het lekkers. De meeste chocoladeletters worden op bestelling gemaakt, allemaal zijn ze met de hand gespoten. Het zijn er vele tientallen per dag.

"We verkopen drie soorten chocoladeletters: melk, puur en wit. Allemaal naar eigen recept." De melkvariant vindt hij zelf het lekkerst. "Daar zit naast Franse chocolade ook zelfgemaakte hazelnootpasta in." De chocolade wordt kunstig in de luxe chocoladedozen gespoten en voorzien van gezellige Sinterklaas-decoratie.

Eerste chocoladeletter-seizoen

Het is het eerste chocoladeletter-seizoen voor Puro in Ede. Voorheen verkocht het bedrijf alleen ambachtelijk ijs. Maar met de komst van Hans is daar verandering in gekomen. De ijssalon is flink verbouwd en sinds een paar maanden zijn er nu een patisserie en chocolaterie bijgekomen.

Er ligt nog een drukke tijd voor de boeg. Want na de chocoladeletters komen de chocoladekerstbonbons. "Pas in januari kunnen wij weer uitslapen."

