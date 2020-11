Ede kleurt oranje in actie tegen geweld tegen vrouwen

Dit jaar ligt de focus op het belang van melden van geweld: slecht 10% van de vrouwen die met geweld te maken, meldt dit bij een instantie. Het taboe op melden moet worden doorbroken, vinden vrouwenorganisaties. In oktober is mede daarom de website Geweldtegenvrouwenmelden.nl gelanceerd; de hulplijn 0800-2000 moet meer bekendheid krijgen.

‘Orange the World’ is de campagne van de Verenigde Naties tegen geweld tegen vrouwen. De campagne begint op 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, en duurt tot 10 december, de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens. De tussenliggende dagen worden de '16 Days of Action against Violence against Women' genoemd. In Nederland werkt UN Women Nederland nauw samen met Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao om de campagne te coördineren.

Tegen geweld tegen vrouwen in Ede

Sinds 2015 worden in Nederland ook gebouwen oranje verlicht in het kader van Orange the World. Dit jaar wordt voor het eerst ook het Provinciehuis in Arnhem verlicht. In de gemeente Ede waren vorig jaar voor het eerst de Concordiamolen en de Maria Virgo Regina-kerk in Bennekom verlicht. De Edese Soroptimisten zijn erg blij dat de gemeente Ede en de provincie Gelderland meewerken aan uitbreiding van de actie, door nu ook de Oude Kerk en de opvallende Poortwachtersbrug over de A12 bij de Stadspoort te verlichten.

Ook in Ede is geweld tegen vrouwen helaas aan de orde van de dag, met het meest in het oogspringend de gewelddadige dood van de 22-jarige Shelley Bosch in juni jl. Haar vriend staat terecht als vermoedelijke dader; haar moeder Mariët treedt in de openbaarheid om aandacht te blijven vestigen op het voorkomen van geweld tegen vrouwen.

De Edese Soroptimisten kunnen in verband met de coronabeperkingen niet zoals vorig jaar bij elkaar komen op de actie-avond 25 november. In plaats daarvan is een poster-actie gestart, dragen Soroptimisten mondkapjes met de boodschap ‘Stop geweld tegen vrouwen’ en vragen ze op social media extra aandacht voor de actie. Dat gebeurt onder meer met een fotocompilatie van selfies – met dank aan fotograaf Arjan van Bruggen, die rond 25 november wordt gelanceerd. En ook met het ondersteunen van een landelijke petitie die op dit moment al door bijna 2.000 mensen is getekend:. Daarmee wordt de regering opgeroepen om te zorgen voor:

1. Laagdrempelig melden van alle vormen van geweld

2. Passende hulp voor alle vormen van geweld Teken de petitie via: www.orangetheworld.nl/petitie-orange-the-world-2020/

Meedoen?

Dat kan! Maak zelf ook een selfie met opgestoken hand en oranje kledingaccenten en verspreid dit via je eigen social media, met een link naar www.orangetheworld.nl. Op de website van www.soroptimistede.nl staat de Edese poster klaar om geprint te worden, als je nog een goede plek weet om deze op te hangen. En natuurlijk kunnen ook de social mediaberichten van de Edese Soroptimisten op Facebook en Twitter worden gedeeld en kun je de landelijke petitie tekenen.

Maar het allerbelangrijkst is het bewustzijn dat geweld tegen vrouwen dichterbij is dan je denkt. Wie zelf hulp nodig heeft, kan 0800-2000 bellen; andere mogelijkheden vind je op de sociale kaart van Ede of de landelijke website www.geweldtegenvrouwenmelden.nl. Wie geweld tegen vrouwen in de eigen omgeving vermoedt, kan daar ook informatie vinden hoe te handelen. Samen zeggen we als maatschappeij ‘Nee tegen geweld tegen vrouwen’.

Ook elders in de regio zullen gebouwen oranje verlicht worden. Naast het Provinciehuis in Arnhem zijn dat dichterbij huis:

Bennekom: De RK kerk en de muziekkoepel

Renkum: Gemeentehuis in Oosterbeek

Wageningen: Gemeentehuis, Grote Kerk, Hotel de Wereld, Theater Junushoff en Heerenstraattheater,

Rhenen: De Cuneratoren

Veenendaal: Bernard van Kreelpoort, Cultuurfabriek en Het Perron