Na maandenlang stilstaan rijdt er weer een buurtbus

Op deze koude maandagochtend moet Bob Droog niet alleen de verwarming van zijn busje inschakelen. Met een loeiend geluid zet hij ook het gloednieuwe ventilatiesysteem aan. Mede dankzij dit systeem kan de buurtbus weer rijden op zijn route tussen Doorwerth en Wolfheze. "Er zit een speciale luchtfilter in, die lucht aanzuigt uit de bus en er weer schone lucht in blaast. Ook moesten we een dakventilator laten plaatsen." Ook een spatscherm zoals we die al langer kennen van de grotere ov-bussen, moet de buschauffeur en passagiers beschermen tegen het coronavirus.

En daarmee is Bobs lijn, nummer 589/590, één van de eersten die weer rijdt in Gelderland. Ook Heteren-Driel-Elst (lijn 556) start vandaag weer op. De buurtbussen in bijvoorbeeld Rijk van Nijmegen beginnen maandag 14 december weer.

Duizenden bussen verbouwd

Het was spannend of Droog deze maandag alweer de weg op kon. "Ik heb gehoord dat er 8.000 tot 9.000 buurtbussen verbouwd moesten worden en het was de vraag wanneer wij aan de beurt waren. Maar we wilden echt weer gaan rijden: de mensen vragen het. Ik kon ook nergens mijn gezicht laten zien of iemand vroeg me wel wanneer de buurtbus weer reed."

Veel buurtbussen zijn dan ook nog niet klaar. Vandaag gaat het alleen om de lijnen Doorwerth-Oosterbeek-Wolfheze (589/590) en Heteren-Driel-Elst (556).

Toch de snelweg op voor de accu

Niet dat de buurtbus al die tijd heeft stilgestaan. Daar zorgde Droog wel voor. "Elke woensdag reed ik even een uur op de snelweg, voor de accu. En elke donderdag reed ik ermee als taxibus naar de markt voor de cliënten van blindeninstituut 't Schild. Die waren dan blij om er weer even uit te zijn. Maar sinds 16 maart rijdt er geen enkele buurtbus meer."

Toch blijft het vooralsnog op deze lijn bij één bus, terwijl er pre-corona nog twee bussen reden. "Veel chauffeurs zitten zelf in de risicogroep. Die zijn 70 jaar of ouder. We hebben dus nu maar genoeg chauffeurs voor één bus. Die rijdt heen en weer tussen Doorwerth en Wolfheze."

Ook een praatje met de passagiers ziet er voorlopig nog niet in. "De afzuiging van het ventilatiesysteem is nog niet afgeschermd en maakt veel herrie. Ze hopen zo snel mogelijk met een oplossing te komen, maar tot die tijd... nou ja, we rijden weer en dat is het belangrijkste."

