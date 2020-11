Vitesse won thuis alles: 'Maar we moeten niet te arrogant worden'

"We hebben tot nu toe alles gewonnen thuis. Als je onze balans bekijkt in GelreDome is die nog vlekkeloos en wat mij betreft moet dat zo blijven", stelt trainer Thomas Letsch vrijdag na afloop van de training. Maar dat betekent niet dat hij als doel heeft gesteld van GelreDome een ontneembare vesting te maken. "Ik wil zeker nog niet vooruitkijken naar de rest van het seizoen. Maar oké, we zijn niet alleen ongeslagen, we hebben alles tot nu toe gewonnen thuis. Dat willen we doorzetten. Zondag willen we 25 punten hebben uit 10 wedstrijden, dat zijn er meer dan vorig jaar en dat is dan de beste seizoenstart ooit.

Maar dan moet er wel gewonnen worden van hekkensluiter Fortuna Sittard dat nog niet heeft gewonnen in deze competitie. Al lijkt dat op voorhand niet echt een groot probleem te zijn voor het in vorm verkerende Vitesse.

"Maar we mogen geen fout maken door te denken dat het een makkelijke pot wordt, nu Fortuna onderaan staat. Veel wedstrijden van hen lagen dicht bij elkaar en hadden ze ook kunnen winnen. Het is belangrijk dat wij ons voorbereiden zoals elke wedstrijd. Ik vind dat we de kwaliteit hebben om te winnen, maar we moeten niet te arrogant worden en ons gewoon concentreren."

Ontbrekende spelers

Bij Vitesse ontbreken zondag Riechedly Bazoer (geschorst) en Idrissa Touré (enkelklachten). Thomas Hajek had vrijdag ook wat pijntjes aan het eind van de training, maar trainer Thomas Letsch verwacht dat de Tsjech er gewoon bij is zondag.

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Pasveer, Rasmussen, Hajek, Doekhi; Dasa, Tronstad, Tannane, Bero, Wittek; Openda en Broja.