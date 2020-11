Vitesse wint thuis alles: 'Maar we moeten niet te arrogant worden'

"We hebben tot nu toe alles gewonnen, thuis. Als je onze balans bekijkt in GelreDome is die nog vlekkeloos en wat mij betreft moet dat zo blijven", stelt trainer Thomas Letsch vrijdag na afloop van de training. Maar dat betekent niet dat hij als doel heeft gesteld van GelreDome een onneembare vesting te maken. "Ik wil zeker nog niet vooruitkijken naar de rest van het seizoen. Maar oké, we zijn niet alleen ongeslagen, we hebben alles tot nu toe gewonnen thuis. Dat willen we doorzetten. Zondag willen we 25 punten hebben uit 10 wedstrijden, dat zijn er meer dan vorig jaar en dat is dan de beste seizoenstart ooit.

Maar dan moet er wel gewonnen worden van hekkensluiter Fortuna Sittard. De Limburgers hebben dit seizoen nog geen competitieduel gewonnen en lijken daarmee geen groot probleem te zijn voor het in vorm verkerende Vitesse.

"Maar we mogen geen fout maken door te denken dat het een makkelijke pot wordt, nu Fortuna onderaan staat", waarschuwt Letsch. "Veel wedstrijden van hen lagen dicht bij elkaar en hadden ze ook kunnen winnen. Het is belangrijk dat wij ons voorbereiden zoals we dat voor elke wedstrijd doen. Ik vind dat we de kwaliteit hebben om te winnen, maar we moeten niet te arrogant worden en ons gewoon concentreren."

'Alles is anders dan in Engeland, behalve het weer'

Vitesse-aanvaller Armando Broja is heel geconcentreerd. Helemaal nadat hij vorige week een grote kans miste in de uitwedstrijd bij FC Groningen. "Dat hakte er wel even in bij mij. Daar heb ik nog twee dagen aan moeten denken, maar het gaf me ook veerkracht. De spelers en de trainer waren heel aardig voor me. Ze zeiden: 'Zelfs grote spelers missen soms deze kansen en jij staat nog aan het begin van je carrière, dus je gaat wel vaker iets missen.' Dat heeft mijn zelfvertrouwen wel een boost gegeven", vertelt de spits.

Broja: 'Alles is anders dan in Engeland, behalve het weer' Foto: Omroep Gelderland

Broja vermaakt zich uitstekend in de eredivisie en in Nederland. "Toen ik hier kwam, wilde ik mezelf ontwikkelen als voetballer en als mens. Nou, dat was wel lastig in het begin. Alles is anders hier, zelfs het rijden. Maar niet het weer. Het lijkt wel alsof ik dat heb meegebracht. Maar mijn teamgenoten hebben mij uitstekend geholpen. Ik wil dit jaar dan ook laten zien wat ik kan met doelpunten en assists."

Tot nu toe maakte Broja er drie voor Vitesse, de laatste twee wedstrijden scoorde hij niet. "Maar hopelijk pak ik tegen Fortuna weer mijn kansen en maak ik gewoon weer doelpunten."

Ontbrekende spelers

Bij Vitesse ontbreken zondag Riechedly Bazoer (geschorst) en Idrissa Touré (enkelklachten). Tomas Hajek had vrijdag ook wat pijntjes aan het eind van de training, maar trainer Letsch verwacht dat de Tsjech er gewoon bij is, zondag.

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Pasveer, Rasmussen, Hajek, Doekhi; Dasa, Tronstad, Tannane, Bero, Wittek; Openda en Broja.