Zo ziet het eerbetoon aan de doodgereden Sebastiaan (42) uit Wijchen eruit

Even verderop is in de fietstunnel in De Veenhof met graffiti een eerbetoon aan het slachtoffer aangebracht. Een kaars brandt voor de man die dinsdagavond na de ruzie om het leven kwam. Het kenmerkende 'Stop zinloos geweld'-lieveheersbeestje heeft een prominente plek in het kunstwerk gekregen.

Bekijk hoe het eerbetoon aan Sebastiaan eruit ziet. De tekst gaat verder onder de video.



Sebastiaan kreeg dinsdagavond ruzie in de woonwijk in Wijchen, waarna hij werd aangereden. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De bestuurder ging ervandoor, maar kon nog dezelfde avond in Beuningen worden klemgereden door de politie.

De verdachte, een 18-jarige pakketbezorger uit Woerden, is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalde dat hij nog veertien dagen langer wordt vastgehouden.

