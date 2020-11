De Graafschap nog zonder Tutuarima, Baas twijfelgeval

Als Baas het duel in Brabant niet haalt, moet Mike Snoei improviseren op de linksbackpositie. "Dan kan Jasper van Heertum daar eventueel ook prima spelen", meldde de coach van De Graafschap vrijdag op De Vijverberg. Tutuarima is in elk geval nog niet wedstrijdfit. Wat er precies met de Velpenaar aan de hand is, blijft onduidelijk. "Hij traint weer, maar zit niet bij de selectie voor FC Eindhoven", aldus Snoei.

Verbeek terug

De Graafschap kan waarschijnlijk wel weer beschikken over Danny Verbeek, die last had van een hamstringblessure. Mo Hamdaoui is hersteld van dezelfde kwetsuur en wordt zondag (12.15 uur) ook aan de aftrap verwacht.

De Graafschap staat op de derde plaats en heeft met één duel minder evenveel punten als de nummer twee, SC Cambuur. Almere City is de trotse koploper van de spannende eerste divisie, met twee punten meer.

Geen misstappen

De club uit Doetinchem kan zich door de grote concurrentie nauwelijks misstappen veroorloven, wil het op promotiekoers blijven. NAC Breda en in mindere mate NEC en FC Volendam zitten op het vinkentouw. De Superboeren spelen voor de winterstop nog uit tegen MVV, thuis tegen Jong Ajax en thuis tegen Jong FC Utrecht. Tussendoor komt PSV naar De Vijverberg voor de beker.

Vermoedelijke opstelling: De Boer, Lelieveld, Van Huizen, Van de Pavert, Baas; Schuurman, Opoku, Lieftink; Van Mieghem, Seuntjens en Hamdaoui.