Burgemeester houdt voet bij stuk in carbiddiscussie: 'U houdt zichzelf voor de gek'

Zes uur carbidschieten in plaats van de gebruikelijke vier: dat wilden de meeste fracties in de gemeenteraad van Winterswijk. Burgemeester Joris Bengevoord stak er donderdagavond echter hoogstpersoonlijk een stokje voor. Al had hij daar wel alle overredingskracht voor nodig.

Bengevoord gebruikte alle spreekwoordelijke munitie die hij had om de fracties te overtuigen af te zien van het indienen van een amendement. Daarin wilden CDA, Winterswijks Belang (WB) en Voor Winterswijk (VW) afdwingen dat er op oudjaarsdag vanaf 12.00 uur met carbid worden geschoten. VVD en PvdA stonden er positief tegenover. Bengevoord hield vast aan de gebruikelijke vier uur, van 14.00 tot 18.00 uur.

Bengevoord wist uiteindelijk de hele raad, ook de tot het laatst tegensputterende fracties van CDA en WB, te overtuigen dit jaar pas op de plaats te maken met het carbidschieten.

Spreiding

CDA, WB en VW kwamen met het amendement omdat er in de praktijk meestal al vanaf 12.00 uur wordt geknald met carbid en melkbussen. Bovendien zou dat naar voren gehaalde tijdstip, met het oog op de coronaregels zoals anderhalve meter afstand, voor meer spreiding van belangstellenden zorgen.

Er was steun voor dat amendement, maar de fracties troffen een vastbesloten Bengevoord. "U houdt zichzelf ontzettend voor de gek", riposteerde de burgemeester, die niet alleen wees op de overlast voor dieren en omwonenden in het buitengebied. "Ik heb contact gehad met de politie en de kinderartsen van het SKB en daarom doe ik een dringend beroep op u om het amendement in overweging te nemen."

'Eén mailtje'

Met name CDA en WB wilden echter vasthouden aan de verruiming, maar de burgemeester had nog meer ijzers in het vuur: "Ik onderschrijf het sociale karakter van het carbidschieten, maar we willen nu geen feestjes met groepen. Die gezelligheid kan dit jaar niet. U wilt het beleid wijzigen na één binnengekomen mailtje over dit onderwerp, maar dit is niet het jaar om te experimenteren."

Bengevoord stelde een compromis voor: dit jaar vier uur carbidschieten en volgend jaar wil hij het gesprek over verruiming naar zes uur wél aangaan. Uiteindelijk gingen alle fracties hiermee akkoord.

