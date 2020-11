Verkoop OV-abonnement 65+ door corona niet aan Breng-loket station Nijmegen

Binnenkort start de verkoop van het Nijmegen 65+ abonnement voor het jaar 2021. Vanwege corona gaat de verkoop voor de nieuwe OV-abonnementen dit jaar anders dan andere jaren: er is GEEN verkoop aan het Breng loket station Nijmegen. Wel op andere locaties in de stad.

Zo staat er op de Nijmeegse maandagmarkt ter hoogte van de Grote Markt een Breng bus waar het Nijmegen 65+ abonnement te koop is. De bus staat daar 30 november, 7, 14 en 28 december van 09.00-16.00 uur. Bij de aanschaf van het abonnement in de bus op de Grote Markt zijn een bankpas, geldige OV-chipkaart en een mondkapje noodzakelijk. Het busbedrijf meldt nadrukkelijk dat contante betaling niet mogelijk is.

De bus zal in december op verschillende locaties staan.

Jaarabonnement

Eind 2019 heeft Hermes, het vervoerbedrijf dat onder de merknaam Breng het openbaar busvervoer verzorgt in de regio Arnhem Nijmegen, het Nijmegen 65+ abonnement geïntroduceerd.

Volgens Hermes zijn inwoners van Nijmegen, die wel in aanmerking komen voor het Busvoordeelabonnement Nijmegen, door de gemeente geïnformeerd over de verkoop daarvan voor het jaar 2021.

49 euro

Iedereen van 65 jaar en ouder die regelmatig met de bus reist in het gebied dat wordt begrensd door de plaatsen Elst-Beuningen-Wijchen-Mook-Groesbeek-Kekerdom-Bemmel-Elst (stad Nijmegen en omgeving), en niet in aanmerking komt voor het Busvoordeelabonnement Nijmegen, mag het Nijmegen 65+ abonnement voor 49 euro aanschaffen. Ook iemand die 65 jaar of ouder is en bijvoorbeeld woonachtig is in Beuningen mag het abonnement kopen, zo meldt Hermes donderdag.