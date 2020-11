Boeren in protest op de Markt, Winterswijk wil praten over stikstof

De met honderden mensen volgestroomde Markt in Winterswijk - bestuurders van tractoren, vrachtwagens, bouwvakkersbusjes en toehoorders - wachtte met een gratis kopje koffie in de hand de raadsvergadering af. Het leek gezien de drukte een bijeenkomst van voor de coronacrisis en dat noopte burgemeester Joris Bengevoord, iets verderop in de raadszaal in het raadhuis, tot een oproep aan de aanwezigen om de 1,5 meter afstand in acht te houden.

Trekkers en andere voertuigen naderen de Markt in Winterswijk. Foto: Omroep Gelderland

Geduld op de proef gesteld

De actievoerders en overige belangstellenden werden daarvan op het plein op de hoogte gebracht. Ondertussen werd hun geduld op de proef gesteld. De raad debatteerde lang over de invoering van de landelijke stikstofregels die het natuurherstel moeten bewerkstelligen.

Hét probleem voor Winterswijk is niet alleen de drukke vliegroute boven het buitengebied, maar vooral de ligging aan de Duitse grens. Stikstof vanuit de lucht maar vooral vanaf Duitsland slaat neer in de vier Natura 2000-gebieden in Winterswijk. Alleen daardoor al worden de grenswaarden van wat nog mag qua stikstofneerslag overschreden. Daardoor vrezen boeren, bouwbedrijven en de industrie in Winterswijk voor hun bestaan. Zeker op de lange termijn.

Noodkreet

Een grote meerderheid van de Winterswijkse gemeenteraad slaakte die noodkreet twee weken geleden al en kwam donderdagavond, op D66 na, met een motie van de VVD om in Den Haag en Arnhem aan de bel te trekken.

Tijdens een schorsing moesten de boeren op last van de politie vertrekken en dat gebeurde gedisciplineerd.

"U kunt het morgen terugkijken op de site van de gemeente, maar dat duurt wel anderhalf uur. Gelukkig hebben we een groepsapp, daarin zetten we de uitslag van de stemming van de motie, al lijkt de grote meerderheid van de raad er voor", vertelde woordvoerder Stefan te Selle van het organisatiecomité.

Mede-organisator van het protest Stefan te Selle volgt het debat. Foto: Omroep Gelderland

De Markt was bijna leeg toen de raadsvergadering werd hervat. Burgemeester Bengevoord dankte de actievoerders namens de politie voor het 'ordentelijk verloop' en ging over tot stemming.

De motie werd inderdaad aangenomen om een 'krachtig signaal' af te geven in Den Haag en Arnhem. Bij de boeren in de trekkers piepte niet veel later de mobiele telefoon, het bericht was naar de groepsapp gestuurd.

Zie ook: