Black Friday? Niet in deze winkel

Eigenaresse Gerrianne Koning snapt het wel als winkels meedoen aan de uitverkoopdag die overgewaaid is uit de Verenigde Staten. Maar zelf heeft ze er een dubbel gevoel over en geeft ze liever een deel van haar omzet aan de voedselbank in Zutphen.

Voor haar zaak staat een groot bord met daarop een groot rood kruis door Black Friday. "Ik kan er niet mee dealen in deze tijd", legt Gerrianne uit. "Het seizoen met nog beginnen en je gooit zo je nieuwe collectie in de opruiming. Wat is die dan nog waard?"

Voor kleine ondernemers als Gerrianne is het anders dan voor de grote ketens. "Wij hebben de marges echt nodig om de kosten en lasten te betalen en ook nog een boterham te verdienen."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De onderneemster vindt ook dat er goed nagedacht moet worden over grote sale-acties in deze tijden. Ze verwijst naar de coronamaatregelen: "Spectaculaire acties brengen ook veel mensen op de been."

Vaste klantenkring

"Ik heb een of twee keer meegedaan. Puur uit druk, uit angst om omzet te missen. Maar dat voelde niet goed." Als onafhankelijke kledingwinkel in het centrum van Lochem heeft Oopz een vaste klantenkring. Ook voor hen wil Gerrianne liever niet nu al een uitverkoop starten. "Dat is niet fijn voor de mensen die een week geleden kleding voor de vaste prijs hebben gekocht."

Omdat de Lochemse toch iets wilde doen, bedacht ze zelf een actie. Tien procent van de omzet die de winkel en webshop maken in de komende vier dagen gaat naar de voedselbank in Zutphen.

Een donatie voor de voedselbank in Zutphen. Foto: Oopz Fashion