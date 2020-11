Help Joey aan een nieuwe rolstoelbus door het inleveren van metaal en kroonkurken

Graag wil ik jullie voorstellen aan Joey van der Leij. Een ontzettende lieve knul van 16 jaar die door zijn Cerebrale Parese volledig rolstoelafhankelijk is. Joey is een lieve en vrolijke jongen, waar je erg mee kunt lachen. Ondanks zijn beperking is hij altijd positief. Hij is graag buiten, en dol van de Efteling, waar hij door zijn abonnement vaak te vinden is. Ook is hij een echte dierenvriend.

De moeder van Joey, Tamara van Assendorp, draagt de volledige zorg voor haar zoon Joey, en gelukkig heeft ze sinds een aantal jaar een ontzettende lieve vriend en bonuszoon die haar overal bij helpen. Samen ondernemen ze zo vaak als mogelijk leuke uitjes, en proberen het leven van Joey zo leuk mogelijk te maken ondanks zijn beperkingen.

Joey groeit de bus uit

Hoewel de meeste aanpassingen en benodigdheden voor Joey worden geregeld door de familie of de ondersteuningen vanuit de gemeente, hoort een rolstoelbus niet bij deze vergoedingen. De rolstoelbus waar ze nu mee rijden is al ruim 15 jaar oud. Deze bus is er gekomen vanaf het moment dat Joey klein was, echter is hij nu een grote puber die alle kanten op groeit. Bij het in- en uitrijden moet de rijplank handmatig uit en ingeklapt worden.

Aangezien Joey flink is gegroeid moet hij bij het inrijden zijn hoofd schuin houden zodat hij zijn hoofd niet stoot, lastig en erg spannend voor Joey aangezien hij door zijn cerebrale parese niet altijd zijn spieren onder controle heeft. Drempels zijn ook geen pretje, aangezien de groeispurt ervoor zorgt dat hij al bijna met zijn hoofd tegen het dak zit. Joey is dus echt uit de bus gegroeid, en is toe aan een nieuwe.

Naast de vrolijke uitjes is de rolstoelbus ook nodig voor alle ziekenhuisbezoeken (hij wordt behandeld door een specialist in Maastricht). Ook wordt de bus ingezet voor ritjes van en naar school mocht hij niet mee kunnen met de taxi. De wereld wordt al snel erg klein als je vastzit in een rolstoel en je afhankelijk wordt van het openbaar vervoer. Te veel stress en onverwachte situaties kosten Joey te veel energie. Eigen vervoer is dus een must.

Ze verdienen het, dus help met de inzameling van kroonkurken en oud ijzer.

Omdat het gezin en de familie van Joey zo ontzettend lief is en alles voor Joey, maar ook voor anderen doet, verdienen ze het wel eens om zelf geholpen te worden. Dit bracht de begeleiding op het idee om eens iets terug te doen voor ze. We zijn eind juli met een inzamelingsactie gestart om een begin te maken met het inzamelen van geld voor een nieuwe bus. We verzamelen kroonkurken en oud ijzer, en die worden gerecycled en omgezet in geld. Binnen 4 maanden hebben we €10.000 bij elkaar gespaard.

Er is een facebookpagina waar meer informatie te vinden is.

Omdat Joey erg bekend is in Zaltbommel, zijn er veel mensen die via de facebookpagina van Een echte bommelaar.. acties zijn gestart om nog meer geld op te halen. We zijn ontzettend dankbaar dat we al zover gekomen zijn, en hopen op nog wat extra hulp, zodat we volgend jaar de nieuwe bus kunnen kopen voor Joey!

Inzamel adressen zijn: Zandstraat 140 in Opijnen en Peerboltestraat 1 Zaltbommel.

Heeft u oud ijzer of kroonkurken en wilt u daarmee een bijdrage leveren aan de rolstoelbus? Laat het dan hieronder weten!