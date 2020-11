Opgepakte man heeft kilo's illegaal vuurwerk op zak en in huis

Politie in de Geitenkamp tijdens een eerdere onrustige avond door vuurwerk. Foto: Omroep Gelderland

De politie heeft woensdag een bewoner van de Arnhemse wijk Geitenkamp opgepakt. De man (31) wordt verdacht van het verkopen van en handelen in zwaar, illegaal vuurwerk. De politie had hem al langer op de korrel. In zijn woning vond de landelijke eenheid zeven kilo zwaar, illegaal vuurwerk.

Bij zijn aanhouding gisteren had de Geitenkamper bovendien zes kilo zwaar, illegaal vuurwerk op zak. Hij probeerde aan de politie te ontkomen toen hij in de gaten kreeg dat die naar hem op zoek was.

In zijn woning vonden agenten later onder andere Italiaanse bommen, Cobra 3- en Cobra 6-vuurwerk, nitraatbommen en mortierbommen. Het vuurwerk wordt vernietigd.

Kat-en-muisspel

In de wijk van de opgepakte Arnhemmer is al dagen een kat-en-muisspel aan de gang tussen jongeren en politie. Jongeren protesteren ’s avonds tegen het vuurwerkverbod door in de wijk vuurwerk af te steken, onder meer onder auto’s.

De politie voerde de voorbije dagen meer dan twintig arrestaties uit. Bewoners klaagden dat agenten te weinig deden tegen de overlast. Burgemeester Ahmed Marcouch sprak dat tegen. De politie is volgens hem in de wijk in Arnhem-Noord ‘soms zichtbaar en soms ook onzichtbaar om strategische redenen om zo effectief mogelijk te zijn’.

