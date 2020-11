Alle verdachten fatale mishandeling op vrije voeten

De plek waar de 73-jarige Jan Kruitwagen werd mishandeld in het Spijkerkwartier. Foto: Persbureau Heitink

De rechtbank in Arnhem heeft donderdag de laatste verdachte van de dodelijke groepsmishandeling in Arnhem vrijgelaten. De groep sloeg op 28 oktober de 73-jarige Jan Kruitwagen in het Spijkerkwartier in elkaar. De man overleed later aan zijn verwondingen.

Justitie sprak na onderzoek over een uit de hand gelopen pedojacht. Het Openbaar Ministerie verdenkt in totaal zeven jongeren van betrokkenheid bij de dood van de Arnhemmer.

Vandaag mocht ook de laatste verdachte die nog vastzat naar huis.

Strenge voorwaarden

De rechtbank liet eerder de andere verdachten al gaan. Wel blijven ze allen verdachte in deze zaak. Zij mochten onder strenge voorwaarden naar huis, ‘omdat er voor hen een concreet plan klaar lag om er voor te zorgen dat zij niet opnieuw de fout in zouden gaan’. Dat plan ligt er volgens het rechtscollege in Arnhem ook voor de laatste vrijgelaten verdachte.

Een 15-jarige verdachte gaf eerder via zijn advocaat aan spijt te hebben. Zijn advocaat Jamil Roethof wilde toen niet spreken van een pedojacht. "Alhoewel niet ontkend wordt dat de ontmoeting met de 73-jarige niet ‘toevallig’ plaatsvond, is de term ‘pedojagen’ in deze niet op zijn plaats", zei Roethof.

Kinderbescherming en Jeugdreclassering bepleitten vrijlating

Alle verdachten moeten zich op een later moment verantwoorden bij de meervoudige jeugdstrafkamer. De Raad voor de Kinderbescherming en de Jeugdreclassering benadrukken in deze zaak het belang van voorlopige vrijlating voor de jeugdige verdachten. Dan kan 'begeleiding direct starten'. Ook schatten beide instanties 'de kans van slagen van de gewenste gedragsverandering buiten de gevangenis' groter in.

