Straatpastor blijft 'haar' daklozen gewoon koffie schenken, dan maar buiten

Het leven op straat valt niet mee, zo vertelt ervaringsdeskundige Ton Louwe: “Het is eenzaam, altijd eenzaam. Het is nooit eens een keertje dat het niet eenzaam is.”

"Geweldig"

Daarom zijn mensen zoals Ton zo blij dat ze bij de Titus Brandsma-kapel terecht kunnen voor een bakje koffie. Anton Felten: “Dit is werelds. Dit is zo fijn dat het er is.” Louwe vult aan: “Ja, dit is geweldig. Dit gaat al jaren zo door. Ik bedoel dan is het niet hier buiten, maar dan was het altijd binnen.”

Dat kan alleen niet meer vanwege de coronaregels. "En we willen ook geen mensen weigeren, dat we zeggen van: er zijn er al vier binnen dus anderen moeten buiten blijven", zegt Geertman.

Er blijft al zo weinig over

Maar de straatpastor laat zich niet kennen en serveert nu de koffie gewoon buiten. Op dinsdag en donderdag kunnen gasten van één tot half drie bij haar terecht. En dat is goed nieuws voor dak- en thuislozen, want momenteel zijn alle inlopen zijn dicht, mag koffie drinken bij de Albert Heijn niet en een sociaal netwerk hebben de meesten niet.

En al is Lucy Geertman dan straatpastoor, ze probeert geen zieltjes te winnen. Geertman: “Ik zeg altijd: ik ben straatpastor, maar ik verkoop Jezus niet. Dus ik loop niet te evangeliseren of mensen te bekeren.”

Als een van de gasten eens een baaldag heeft, is dat voor Lucy geen probleem. Anton Felten lacht het uit: “Als het klote gaat, gaat het klote. Maar bij Lucy gaat het nooit klote. Je hoeft haar maar aan te kijken en je schiet in de lach. Het is een heel vriendelijk mens. Heel aardig.”

'Wel komen hè!'

En toch kan ze ook een beetje streng zijn, want wie niet komt opdagen krijgt gewoon een telefoontje, zo vertelt Hans Folié: “En dan zegt ze: Hans, wel komen hè. Niet bang zijn, komen. En dan kom ik.”