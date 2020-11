'Wie tekent toch die katjes?', Tiel in ban van geheimzinnige kunstenaar

Stadsfotograaf Fred de Langen speurt actief naar de portretjes om deze te fotograferen en op diverse platformen op internet te delen. Twaalf heeft hij er nu.

Bekijk hier de reportage:

''De maker of maakster heeft erover nagedacht waar hij ze plaatst en hoe hij ze plaatst'', vertelt de fotograaf. ''Je moet wandelen dan wel fietsen. Vanuit de auto ga je ze niet zien. volgens mij is er ook wel wat tijd nodig om ze te plaatsen; het triggered mij wel.''

Met name via facebook ontstaat er veel interactie over de kunstkatjes en komt De Langen er steeds meer op het spoor. Het idee is geboren om er een wandeltocht van te maken. ''Als je het die aandacht geeft zie je dat je hele leuke reacties krijgt'', vertelt hij. ''Misschien is dat wel het doel van de maker om mensen te laten bewegen, te zoeken, het met elkaar erover te hebben.''

Meer contact

Zo treft hij tijdens zijn fototocht Wendy van de Geijn die de straatkunst als een mooie aanvulling op de dagelijkse wandelingetjes met haar hondje ziet. ''Ik merk dat ik toch steeds loop te kijken of ik er weer een zie'', vertelt de Tielse. ''Het is ontzettend leuk om er dan weer een te ontdekken.''

Bedoeld of niet, zorgen de katjes zo ook voor meer contact tussen de inwoners. ''Een stukje verbinding en saamhorigheid'', zegt Van de Geijn. ''Dat mensen erover gaan praten en dat het makkelijker wordt om mensen aan te spreken als je allemaal naar zo'n katje kijkt.''

De Langen zou graag over de beweegredenen van de kunstenaar horen. Hoewel hij actief is binnen het Creatief Platform Tiel -waarbij allerlei kunstenaars zijn aangesloten- heeft hij geen idee wie de katjes maakt. ''Ik heb niet vanuit de groep gehoord dat een van ons hiermee bezig is'', zegt hij. ''Als ik naar alle kunstenmakers kijk die wij hebben, kan ik ook geen link leggen wie het misschien zou kunnen zijn.''

Ook van De Geijn is nieuwsgierig. ''Ik zou het wel leuk vinden om te weten wie het doet'', zegt ze. ''Ook om gewoon te kunnen zeggen: 'Leuk dat je het doet en het maakt toch wat los'.''