Presentatie Ontwerp Parklaan in Ede

Sinds het voorlopige ontwerp dat in april gepresenteerd werd, zijn er flinke stappen gezet. Inmiddels is het ontwerp van de Parklaan vastgesteld. Daarom nodigt de gemeente Ede u graag uit op dinsdag 1 december om 19.30 uur voor een live presentatie van het ontwerp van de Parklaan. Peter de Pater (wethouder ruimtelijke ordening) en Sabine den Hertog (omgevingsmanager gemeente Ede) nemen u mee door het programma dat tot ongeveer 21.00 u zal duren.

Programma

Het ontwerp wordt tijdens de presentatie van noord naar zuid doorgelopen. U ziet hoe de Parklaan eruit komt te zien en hoe de eerder wensen die u eerder doorgaf wel of niet een plek in hebben gekregen. Ook vertellen we u de globale planning van het project. Net zoals in april is de uitzending ook op tv te volgen via EDE TV/XON.

Vragen stellen en reageren

Door de geldende coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om elkaar fysiek te ontmoeten. Toch willen wij u de mogelijkheid geven om vragen te stellen of een reactie te geven. Dat kan tijdens de presentatie via WhatsApp of door te mailen naar parklaan@ede.nl. Het 06-nummer zal op de dag van de uitzending op deze pagina staan. Vragen worden zoveel mogelijk direct in de uitzending behandeld.

Vooraf onderwerpen doorgeven

Weet u nu al welke onderwerpen niet mogen ontbreken in de presentatie? Laat het de organisatie weten door een e-mail te sturen naar parklaan@ede.nl. De vraag wordt dan meegenomen in de presentatie.