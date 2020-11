Koning Willem I-prijs naar Zevenaars bedrijf

Koningin Máxima maakte dat donderdag bekend, via een livestream van de prijsuitreiking in de Beurs van Berlage in Amsterdam. De Zevenaarse onderneming ontwikkelt en installeert productiefaciliteiten en aanverwante afschermingsproducten voor de productie en het transport van radioactieve geneesmiddelen.

Het bedrijf bleef bij de bekendmaking van de ondernemersprijs streekgenoot Van Raam uit Varsseveld voor. De jury, met enkele prominente leden uit het Nederlandse bedrijfsleven, roemde de wereldwijde impact van het lokaal gewortelde Von Gahlen.

'Een mooie waardering'

Alex Duiker, directeur van Von Gahlen, is verheugd met de prijs. "Het is heel mooi om in deze tijd deze geweldige prijs in ontvangst te nemen, een mooie waardering voor onze wereldwijde prestaties in de nichemarkt van nucleaire geneeskunde. Dit is super voor alle collega's."

Volgens prijsuitreiker koningin Máxima blijft het bedrijf voortdurend innoveren, in een markt die steeds relevanter wordt.