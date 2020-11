Montferland wil meer dagtoeristen trekken

“We willen laten zien waarom Montferland de groene poort van Nederland is”, aldus Martin Som, wethouder Toerisme en Recreatie. “De gemeente heeft veel te bieden voor onze eigen inwoners en voor de recreatieve en toeristische bezoekers. Toch halen we er nog niet optimaal uit wat er aan mogelijkheden zijn.” De wethouder zegt dat Montferland veel te bieden heeft en hoopt de gemeente met de nieuwe beleidsvorming prominenter op de kaart te krijgen. De focus ligt hierbij op de vrijetijdssector, omdat deze volgens Som een belangrijke bijdrage levert aan de groei van de economie, werkgelegenheid en leefbaarheid in de gemeente.



Om dit te bewerkstelligen wil de gemeente een stijging in de toeristische overnachtingen verwezenlijken. Daarnaast moet het beleid zorgen voor de realisatie van meer banen en vestigingen in de recreatieve en toeristische sector. Dit doet Montferland samen met ondernemers en het Toeristisch Platform Montferland (TPM). Aan de ondernemers is het de taak om aanbod en arrangementen te ontwikkelen, omdat zij volgens de gemeente beter kunnen inspelen op de vragen in de markt. Daarnaast heeft TPM een adviserende rol in de nieuwe beleidsvoering van de gemeente.



Regionale samenwerking

Met het nieuwe recreatie- en toerismebeleid wil Montferland zich meer focussen op de eigen gemeente, waar zij zich voorheen vooral identificeerden met de Achterhoek en de Liemers. Het is volgens de gemeente wel van belang om regionaal aangehaakt te blijven. De Achterhoek is qua merk een stuk bekender, waardoor Montferland een structurele samenwerking met de regio aan wil gaan. Met de Liemers willen zij een meer projectmatige samenwerking. Daarnaast wil de gemeente de samenwerking met de Duitse grensregio intensiveren.



Van oudsher toeristisch

De focus binnen het nieuwe beleidsplan ligt op de drie belangrijke pijlers, waaronder Kasteel Huis Bergh. Daarnaast ziet de gemeente mogelijkheden tot ontwikkeling in Zeddam en rondom de Nevelhorst in Didam. “Zeddam heeft van oudsher een toeristisch karakter. Om dit niet geheel te verliezen wil de gemeente meedenken met huidige ondernemers”, zegt Som. “Anderzijds willen we nieuwe ondernemers enthousiast onthalen.”





💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: