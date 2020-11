Bewoners Paasbos zijn overlast jongeren spuugzat: 'Elke vrijdag krijg ik een steen in mijn maag'

Rondom het winkelcentrum Paasbos staan veel seniorenwoningen. Een heerlijke plek om oud te worden, moeten veel van de bewoners gedacht hebben. Een huis met een slaapkamer en badkamer op de begane grond, een tuintje, gezellig in de buurt met andere ouderen en het winkelcentrum op rollatorafstand. Toch hebben veel van de bewoners het niet naar meer hun zin.

Zo ook Lies Mastenbroek (67): "Als het vrijdag wordt, krijg ik weer een steen in mijn maag, dan begint de ellende weer."

Bekijk de reportage. De tekst gaat daaronder verder.

Mastenbroek wordt dan wakker van jongeren die met auto's met ronkende motoren in de wijk staan, harde muziek, gebonk op de muren en vuurwerk. "Dan lig ik in bed en dan hoor ik ze weer, dan moet ik uit bed om mijn telefoon te pakken en dan bel ik de politie. Op het moment dat die auto aan komt rijden zijn ze allemaal gevlogen. Even later begint de herrie weer."

Hele nacht herrie

Afgelopen zaterdagnacht is Mastenbroek van 01.30 tot 04.30 uur wakker geweest. Haar kleindochter die bij haar logeerde was zo bang van de herrie dat haar vader haar heeft opgehaald: "Mijn dochter durfde niet te komen, mijn schoonzoon was hier om 02.30 uur en zag overal de jongeren lopen. Ik snap niet dat de politie ze niet te pakken kan krijgen."

De HON komt op voor de belangen van huurders. De organisatie heeft voor de zomer weer aan de bel getrokken bij de gemeente nadat ze een inventarisatie had gedaan onder de inwoners.

Voorzitter Ron Weil heeft een heleboel ideeën over hoe de overlast aangepakt kan worden: "Wij denken aan camera's, aan mosquito's (apparaten met geluid dat jongeren irriteert, red.), aan meer politie op straat en een meer preventieve aanpak. Het enige dat de gemeente heeft gedaan met ons advies is de heg gesnoeid die het zicht van de bewoners op het winkelcentrum wegnam."

De HON lijkt het niet zinvol om nog langer op deze voet door te gaan met de gemeente: "Het moet echt veiliger."

Mastenbroek vindt dat ook: "De burgemeester komt langs als je 60 jaar getrouwd bent, of om een lintje door te knippen, maar nu zien of horen we hem niet. Hij zou naast ons moeten staan om ons te helpen."

Gemeente en politie kennen de problemen

De gemeente Nijkerk geeft aan dat de overlast hoog op de prioriteitenlijst staat. "De gemeente wil structurele oplossingen voor Paasbos. Dat is iets wat bewoners en de HON ook willen. Daarover zijn de diverse betrokkenen ook in gesprek met elkaar en dat heeft ook al een aantal afspraken opgeleverd. Voor een aantal maatregelen geldt dat het meer voorbereidingstijd kost. Dat komt bijvoorbeeld doordat gekeken moet worden naar de noodzaak ervan en welke kosten er aan verbonden zijn. Het is goed om hierover de klokken weer even goed gelijk te zetten. Daarom kan de HON een uitnodiging voor een gesprek tegemoet zien", luidt de verklaring.

Ook de politie erkent dat er lange tijd zorg is over de wijk. Een woordvoerder geeft aan dat er met alle bewoners die onlangs een melding hebben gemaakt persoonlijk contact is opgenomen.

De politie hoopt dat de gemeente samen met hen en het jongerenwerk een plan van aanpak voor de overlast gaat maken. Daarnaast roept ze op dat de omwonenden de overlast moeten blijven melden, hoe zinloos dat soms ook voelt: "Wij weten ook dat de jongeren wegvluchten als we eraan komen, maar als we een melding krijgen dan zullen we altijd richting Paasbos rijden."

'Slaaptekort is ongezond'

Mastenbroek en de HON horen al lange tijd dat zowel politie als gemeente achter de schermen haar uiterste best doet, maar ze zouden graag sneller resultaat zien. Mastenbroek: "Dat slaaptekort is gewoon slecht voor je gezondheid en de stress ook. Dit moet snel stoppen."

