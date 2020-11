Speeltuinen Westeraam opgeknapt door buurtbewoners

Buurtbewoners hebben de afgelopen weken flink gewerkt aan de speeltuinen in de wijk Westeraam in Elst. Kinderen en andere bewoners hebben met zijn alle nagedacht hoe ze alle speeltuinen in Westeraam kunnen verbeteren. Door het beperkte budget hebben bewoners extra de handen uit de mouwen gestoken om extra speeltoestellen te kunnen aanschaffen.

De buurtbewoners verzamelden de ‘Overbetuwe Doet’ waardecheques. Hiermee werden nieuwe speeltoestellen aangeschaft. De gemeente heeft een extra bijdrage gekregen van aannemer Donkergroen, en ook het zwerfafvalproject deed mee. Er is onder andere een ‘afvalbank’ van gekocht: Je kunt daarop zitten, maar ook afval erin schoppen alsof het een voetbal is. Zo is afval opruimen ook nog leuk ook!

Een werkgroep van bewoners besliste over de investeringen in de 27 speeltuinen. Uiteraard had ook dit project last van de coronaregels, maar volgens de gemeente is de samenwerking soepel en creatief verlopen. Verantwoordelijk wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder is trots op de werkgroep voor hun flexibiliteit. "Er is met name in digitale werkgroepen gewerkt. Dat vergt nogal wat aanpassingsvermogen van de bewoners en de organisatie. Dat het project uiteindelijk toch is afgerond met zo'n mooi resultaat, is iets om trots op te zijn."