Deze wijkverpleegkundige heeft een privéchauffeur

In Gelderland-Zuid hebben ze een speciaal coronateam van wijkverpleegkundigen dat coronapatiënten in thuisisolatie verzorgt. Het bijzondere aan de coronateams is dat de wijkverpleegkundige, zoals bijvoorbeeld Femke Muis, wordt rondgereden door haar eigen chauffeur. In dit geval door Cees. "Dat scheelt mij twee uur aan werk", zegt Femke. Want achterin de auto kan ze onderweg het nodige bureauwerk doen, terwijl Cees haar naar de volgende cliënt rijdt.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Gedeelde smart is halve smart'

Maar behalve de luxe van bureauwerk kunnen doen in de auto heeft een privéchauffeur heeft nog meer voordelen. Femke: "Gedeelde smart is halve smart. . De dingen die ik meemaak kan ik delen met Cees."

Cees is met pensioen en doet zijn chauffeurswerk vrijwillig. Op deze manier kan hij Femke wat ontlasten van haar taken. Want naast de gangbare verpleegkundige zorg heeft ze ook te maken met coronabesmettingen bij de cliënt. Dat vraagt nog meer van haar. "Je komt daar als enige over de vloer, bij mensen die zwaar ziek zijn", vertelt Femke, "dat legt een bepaalde last op je schouders."

Zie ook: Kennismaken met je nieuwe baas kan ook via de drive-in