Mediatheek Maaswaal College is de beste van Nederland

De mediatheek van het Maaswaal College is uitgeroepen tot 'beste mediatheek van Nederland'. Dinsdag kreeg het college de bijbehorende trofee. Volgens de jury kan de Wijchense mediatheek "als voorbeeld dienen voor anderen." Ook is Bart Vervaecke, die werkzaam is in deze mediatheek, verkozen tot mediathecaris van het jaar.

Geldprijs

De verkiezing werd georganiseerd door Passionate Bulkboek: een landelijke organisatie op het gebied van Nederlandse letteren en jongeren. Een jury wees de winnaar aan uit drie finalisten. De andere kandidaten waren de mediatheken van het Veluws College Walterbosch in Apeldoorn en het Martinuscollege in Grootebroek. Door de dubbele winst van het Maaswaal College leverde behalve erkenning ook een geldbedrag op, dat besteed moet worden aan het nog beter maken van de leer/leesomgeving. De hoogte van de prijs is niet bekendgemaakt.

Op locatie Veenseweg wordt de mediatheek het ‘Leerlab’ genoemd. In oktober 2019 heeft deze een ingrijpende verbouwing gehad. Hier is genoeg plaats om te leren, lezen en in groepjes te werken. Het is altijd een drukbezochte plek in de school.

Jury

Het juryrapport van de NMT zegt over het Leerlab: "Deze mediatheek is qua inrichting zeer indrukwekkend en voorwaardenscheppend; de ruimte is gloednieuw en stijlvol ontworpen. Deze mediatheek kan als voorbeeld dienen voor anderen. Duidelijk is dat de mediatheek door de school als prioriteit wordt beschouwd. De jury merkt bovendien op dat het prettig is om te zien dat er de tijd is genomen om draagvlak te creëren voor de transformatie die de mediatheek heeft ondergaan. Ook zien zij een kwalitatief sterk en zeer gevarieerde collectie. Alle boeken worden aangeschaft via lokale boekwinkel De Kleijn in Wijchen. Tot slot dient er te worden opgemerkt dat de jury zich er terdege van bewust is dat niet elke school de beschikking heeft over dezelfde middelen als hier het geval is. Toch is ervoor gekozen de eerste prijs toe te kennen aan een mediatheek die een voorbeeldfunctie zou kunnen vervullen voor andere scholen.”

Het Maaswaal College is natuurlijk heel blij met de trofee: "Wij zijn erg blij met de dubbele prijs en erkenning van de deskundige jury. De praktijk wijst uit dat het Leerlab een aanvulling is voor de leerlingen. Daar zijn we dan ook erg trots op!”