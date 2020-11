Kimberley Bos uit Ede kon prachtige prestatie amper vieren

Ze is inmiddels al een beetje tot rust gekomen na het succes van vorige week en ze kan dan ook met een nuchtere blik terugkijken. "Het ging hartstikke goed, inderdaad. Of ik dit zelf verwachtte? Nee, ik wist niet wat ik kon verwachten. Want door de coronamaatregelen trainen alle atleten in twee aparte groepen. De helft zie je dus niet tot aan de wedstrijddag. Maar het liep wel lekker bij mij en ik had niet verwacht dat ik zelf zo goed zou zijn en dat het gat naar de concurrenten zo groot zou zijn. Ik had wel verwacht dat ik leuk mee zou doen, maar ik had een spannendere wedstrijd verwacht dan dat het werd."

Het woord corona is gevallen. En dan weten we ook dat er geen feestje mogelijk is om het succes - haar tweede WB-medaille in haar carrière - te vieren. "Nee, ik heb een taartje gegeten met de coach. Maar net zoals in Nederland zit hier alles dicht. Dus er viel weinig te vieren."

Af van de bovenbeenblessure

Toch is er iets om blij mee te zijn, naast de medaille. Bos is dit jaar namelijk blessurevrij. "Vorig jaar had ik last van een bovenbeenblessure. Dus als het nu niet beter was gegaan dan vorig jaar, deed ik zelf iets verkeerd."

En daarom is het werken aan het sleeën nu een stuk makkelijker. "Ik zit hier nu al vijf weken, we werken veel aan de start en aan het sleeën. Dat is niet veel anders dan de afgelopen jaren, maar mijn start is nu wel beter. Ik merk dat ook deze week weer in de trainingen, het gaat nog steeds lekker."

Kimberley Bos blij na een van haar heats in Sigulda. Foto: ANP

Nu is het alleen afwachten of Bos vrijdag weer dezelfde prestatie kan leveren. "Ik verwacht dat ik hetzelfde kan als afgelopen vrijdag, al dan niet beter met extra training. Of dat hetzelfde resultaat gaat opleveren, gaan we vrijdag zien."

Geen coronazorgen

Na de wedstrijden in Letland staan er twee in Oostenrijk gepland. Of er daarna nog gesleed kan worden is niet bekend, zo weet ook de Edese. "Dat ligt natuurlijk ook weer aan de kerst, of mensen zich wel aan de regels houden. Ik kan me er niet veel zorgen over maken, want ik heb er geen invloed op. Maar het maakt mijn seizoen wel anders dan anders."

Want Bos bereidt zich normaal een heel seizoen voor om te pieken op het WK. Maar het is nu nog niet zeker of er dan wel gesport kan worden. "Dus trainen we in ieder geval voor deze wedstrijden die er nu zijn. En zo bekijken we dat elke keer."

En dus hoopt ze dat anderen zich netjes aan de regels houden. "Maar niet alleen voor het sporten. We moeten ervoor zorgen dat de zorg alles onder controle kan houden, dat is veel belangrijker", zegt Bos die in de zomermaanden ook werkt als fysiotherapeute. "We moeten het voor een ander over hebben om afstand te bewaren. Het heeft voor mij misschien niet veel gevolgen, maar ik wil er niet aan denken dat mijn oma besmet raakt."

