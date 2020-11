Dader brandstichting De Hennepe in Tiel gefilmd

TIEL -

In de nacht van 25 oktober, even na 5 uur is er een personenwagen in brand gestoken op De Hennepe in Tiel. De brand was zo heftig dat de auto total-loss is verklaard en dat een aangrenzende schutting ook vlam vatte. Daardoor moesten de huisbewoners op blote voeten en in hun nachtkleding hun huis verlaten. De woning liep uiteindelijk lichte schade op.