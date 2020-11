Tijdelijke burgemeester Burmanje moet voor rust zorgen in Ermelo

Dorine Burmanje is 66 jaar en een ervaren bestuurder. Zo is ze is 15 jaar voorzitter geweest van de raad van bestuur van het Kadaster. Daarvoor was zij enkele jaren secretaris-directeur bij het Waterschap Rijn en IJssel. Daarnaast is zij onder andere actief (geweest) als toezichthouder en als lid van de raad van commissaris bij diverse bedrijven.

Zelfreflectie

Zowel de gemeente Ermelo als de commissaris van de Koning zien in Dorine Burmanje de kandidaat die de gemeente op dit moment nodig heeft. Ze zal vooral moeten zorgen voor van rust en stabiliteit binnen de gemeente.

Een van de doelstellingen zal zijn de zo gewenste 'zelfreflectie' van raad en college. Dat was een van de kernwoorden uit een onderzoeksrapport naar de bestuurlijke crisis. Ook moet er een extern onderzoek komen naar langlopende dossiers.

Vertrouwen

André Baars stapte 28 oktober op als burgemeester van Ermelo nadat hij voor zichzelf de conclusie had getrokken dat er geen vertrouwen meer in hem was. Dorine Burmanje zal in principe waarnemen tot en met de verkiezingen in maart 2022.

