Miljoeneninvestering nodig voor bioscoop in Druten: 'Maar het zou prachtig zijn'

Een avondje naar de film in Druten? Als het aan de burger ligt, kan dat binnenkort. Uit onderzoek blijkt dat er een hoop inwoners zijn die maar al te graag een bioscoop neerzetten in de gemeente. Dat vraagt wel om een flinke investering en de vraag is of dat geld er is.

De Drutenaar wil een bioscoop, zo blijkt uit een draagvlakonderzoek van de gemeente. Ook lokale ondernemers zijn enthousiast. “Plannen voor een bioscoop in Druten lijken daarmee kansrijk”, schrijft de gemeente. “Marktpartijen zijn nu aan zet om dit verder uit te werken.”

Zowel inwoners als ondernemers vinden cultureel centrum D’n Bogerd een logische plek om de bioscoop neer te zetten. Daar zit nu al een theater, een restaurant en een bibliotheek. “Een bios past daar heel mooi bij”, meent Niels Gijsbers, directeur van het centrum.

“Als je naar de film wil, moet je naar Beuningen of Wijchen. Ik denk dat de gemiddelde Drutenaar veel liever op zijn eigen fiets naar de bios trekt. Voor veel jonge mensen is er toch minder te doen in onze gemeente. Dit zou super zijn voor die doelgroep”, meent de directeur.

Maar er hangt wel een flink prijskaartje aan: het bouwen van een nieuwe bios kost zo’n 1,2 tot 1,4 miljoen euro. “Als ik dat allemaal zelf moet bekostigen, is het niet haalbaar. Dan moeten we kijken naar andere opties.”

Uitdagingen voor de toekomst

Een alternatief is dat de plaatselijke bibliotheek uit D’n Bogerd vertrekt om ruimte te maken voor een filmdoek. Dan kost het nog maar zo’n 280.000 euro. “Ik wil de bieb hier niet per se weg hebben, maar als er een bioscoop komt, is dit de enige optie zonder te bouwen”, vertelt Gijsbers.

De gemeente ziet kansen om de bibliotheek naar het centrum te verplaatsen om leegstand tegen te gaan. “Maar nu is de exploitant aan zet”, voegt Druten toe. Voor de directeur is het belangrijk dat daar heldere afspraken over worden gemaakt. “Want ik exploiteer D’n Bogerd, maar de gemeente is eigenaar van het pand. Dus dat moeten we nog even goed afstemmen”, stelt hij.

Kortom: er liggen nog een hoop uitdagingen. “Zeg dat wel. We hebben bijvoorbeeld ook nog nooit een bioscoop gerund, maar het lijkt me prachtig om me daarin te verdiepen.”

De directeur ziet het al helemaal voor zich: “Overdag houden we conferenties in de zaal, workshops, misschien zelfs raadsvergaderingen, waarna Drutenaren ‘s avonds gezellig een filmpje kunnen pakken.”