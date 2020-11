Charlotte Brand (PvdA) tweede Nijmeegse raadslid dat in maart mogelijk naar de Tweede Kamer vertrekt

PvdA-raadslid Charlotte Brand is het tweede Nijmeegse raadslid dat mogelijk in maart na de parlementsverkiezingen de Nijmeegse gemeenteraad inruilt voor de Tweede Kamer in Den Haag. Zij is door de partij op plaats 16 op de kandidatenlijst gezet. Eerder werd al bekend dat GroenLinks-fractievoorzitter April Ranshuijsen op plaats 10 van de kandidatenlijst voor haar partij staat.

"Heel veel zin in"

“Het is heel eervol”, zegt Brand, die vanaf de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 raadslid is in Nijmegen. “Ik ben blij met het vertrouwen van de partij en ik heb er ook heel veel zin in om samen te werken voor een fatsoenlijker Nederland. Ik ben altijd al maatschappelijk betrokken geweest met vrijwilligerswerk en in bestuursfuncties. Een bliksemcarrière in de politiek wil ik het niet noemen. De Tweede Kamerverkiezingen komen eens in de vier jaar voorbij, en dat is dan het moment dat je het kunt gaan doen.”

"Mijn hart ligt wel bij de politiek"

De interesse in de politiek is er al langer bij Brand. Zij studeerde af als parlementair historicus. “Ik heb veel onderzoek gedaan naar de Nederlandse politiek en ben gaandeweg zelf in de politiek beland. Mijn hart ligt wel bij de politiek. Ik vind het leuk om ermee bezig te zijn en oplossingen te zoeken voor mensen. In Den Haag kan ik meer betekenen voor de regio Gelderland, en dat zou ik heel graag willen doen.”

Peilingen

De PvdA heeft momenteel 9 zetels in de Tweede Kamer, en in de peilingen staat de partij op 14 zetels. “Peilingen zeggen niet zo heel veel. De partij heeft een goed verhaal, en vervolgens is het in maart aan de kiezers.” Vooralsnog heeft Brand de focus op het raadslidmaatschap in Nijmegen, en dat hoeft niet te veranderen als ze niet verkozen zou worden. “Ik hoef niet weg uit Nijmegen, dit is mijn stad en ik heb het ontzettend naar mijn zin. Hier maak ik me sterk voor zaken als betaalbaar wonen. Dat zou in Den Haag overigens niet anders zijn.”

Andere Nijmeegse kandidaten

De kandidatencommissie van GroenLinks plaatste eerder al het Nijmeegse raadslid April Ranshuijsen op plek 10 op de landelijke lijst van de partij in de aanloop naar de parlementsverkiezingen. De partij heeft nu 14 zetels in de Tweede Kamer en staat momenteel op 12 zetels in de peiling. De voormalige Nijmeegse raadsleden Rob Jetten (D66) en Lisa Westerveld (GroenLinks) staan ook op verkiesbare plaatsen op de kandidatenlijst van hun partij.

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7