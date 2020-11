'4 en 5 mei ook komend jaar sober, geen grote festivals'

Bevrijdingsdag 2019 in Wageningen, dit zit er voor 2021 niet in. Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

Ook in 2021 zullen er waarschijnlijk geen grootschalige evenementen plaatsvinden rondom 4 en 5 mei. “Iedereen gaat er vanuit dat bevrijdingsfestivals zoals we ze de afgelopen jaren gehad hebben nog niet in 2021 door kunnen gaan”, zegt Toon van Asseldonk, voorzitter van Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945.

Vanwege het coronavirus waren de activiteiten op 4 en 5 mei van dit jaar ook al versoberd. Het Nationaal Comité werkt nu verschillende scenario’s uit voor dodenherdenking en Bevrijdingsdag van 2021.

Bescheiden vorm

Van Asseldonk zegt dat activiteiten vanwege de coronacrisis waarschijnlijk 'in bescheiden vorm' zullen plaatsvinden. Over specifiek Wageningen zegt hij: “Wij hopen dat het een combinatie kan zijn van online en fysiek. We zullen twee maanden voor 4 en 5 mei definitief een besluit nemen.”

Van Asseldonk benadrukt dat Hotel de Wereld en het bevrijdingsvuur hoe dan ook een belangrijke rol zullen blijven vervullen in de 5-mei herdenking in de stad. “We zijn vooral aan het kijken hoe we het allemaal online en via massamedia kunnen invullen. Net als dit jaar. Maar dat willen we nog professioneler in gaan zetten.”

Toekomst

In de verdere toekomst verwacht Van Asseldonk wel dat er wel weer 'grotere fysieke bijeenkomsten' kunnen komen. De organisatie wil het herdenken en vieren van de bevrijding bovendien dan ook vaker doen. “Niet alleen op één dag, maar het hele jaar door willen we ons gedachtengoed en het belang van vrijheid onderstrepen”, zegt Van Asseldonk.

De Wageningse wethouder Leo Bosland geeft aan dat scholen in Wageningen bijvoorbeeld al oorlogsmonumenten geadopteerd hebben. “Dat is een manier van aandacht ‘het hele jaar rond’.” Dit principe wil de gemeente samen met het Nationaal Comité de komende jaren verder uitbouwen zodat het ook een landelijke uitstraling krijgt.

Nieuwe pijler

Daarbij zal naast herdenken en vieren ook een derde nieuwe pijler centraal staan: agenderen. Daarmee worden actuele gebeurtenissen die te maken hebben met vrijheid of juist vrijheidsbeperking op de kaart gezet. “Door wereldcollege’s en filmfestivals bijvoorbeeld”, zegt Van Asseldonk. “Het thema vrijheid was toen belangrijk, dat is het nog steeds en blijft ook in de toekomst”, zegt Bosland.

Er ligt nu een basisvisie voor het herdenken, vieren en agenderen van vrede en vrijheid. Daar moeten nog concrete evenementen uit voortkomen.

Vanaf vandaag kunnen Wageningers op stemvan.wageningen.nl daarover meepraten. 14 december praat de gemeenteraad over die toekomstvisie.

