Ramkraak met witte auto op winkel in Tiel

De witte Toyota heeft het kenteken 3-ZHK-34 en werd op dinsdagavond tussen 20:15 en 21:00 gestolen vanaf de Gasthuislingelaan in Tiel.Het voertuig heeft tussen dinsdag 20.15 uur en woensdag 05.10 uur in Tiel geparkeerd gestaan. Het is nog onduidelijk of er iets is meegenomen uit de winkel.

Is de Toyota Yaris met kenteken 3-ZHK-34 u opgevallen? Of heeft u iets gezien of gehoord? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem 0800-7000.