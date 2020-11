Dit is een van de mooiste wandelpaden van ons land

De wandelroute is vernoemd naar het Europees Natuurbeschermingsjaar 1970, weet boswachter Daan Meeuwissen van Staatsbosbeheer. Het was toen voor het eerst dat er op grote schaal aandacht kwam voor de gevolgen van menselijk handelen op de natuur en het milieu. In het Rijk van Nijmegen werd het 16-kilometer lange natuurpad aangelegd. Al snel werd het een van de populairste wandelroutes van ons land en dat is nu, een halve eeuw later niet veranderd. Daan Meeuwissen neemt BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink mee naar de mooiste plekken op de route. Het Filosofendal is er zeker een van...

Luister naar de radioreportage:

De N70 loopt onder meer over een statige lange Lindelaan die bedoeld was als oprijlaan naar een landhuis, maar dat landhuis is er uiteindelijk nooit gekomen. Ook de Duivelsberg met zijn adembenemende uitzicht tot ver in Duitsland ligt op de route. De heuvel was voor de Romeinen al waardevol, vertelt Daan.

Luister naar de radioreportage:

Op meerdere plekken in het gebied vind je kleine leemputten, uitgegraven door de Romeinen. Een van die putten wordt de Heksendans genoemd. Het is dan ook een plek waar de fantasie snel op hol kan slaan.

Luister naar de radioreportage:

Zelf de N70 lopen

De N70 was een van de eerste lange wandelroutes van ons land. De combinatie van cultuur en natuur trekt wandelliefhebbers uit het hele land. Er zijn meerdere start- en eindpunten, waardoor het ook mogelijk is om een deel van de route te lopen. Doordat het pad continu heuvel op, heuvel af loopt, kan het een pittige wandeling zijn. Download hier de routekaart.

Heksendans. Foto: Laurens Tijink

BuitenGewoon Radio is iedere zondagochtend tussen 7.00 en 10.00 uur te beluisteren in het programma Zin in Zondag op Radio Gelderland.