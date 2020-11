Arbiter Weever stroomt betaald voetbal in

‘’Ik mocht begin november debuteren bij de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Jong PSV’’, vertelt Weever. “Voor mij was dit weer een nieuwe mijlpaal en ik ben erg blij dat het uitstekend verlopen is.” De lijnrechter had tijdens de wedstrijd te maken met een aantal scherpe buitenspelsituaties, maar achteraf was te zien dat het allemaal correct was beoordeeld. ‘’Nu de wedstrijd goed is verlopen en de waarnemers ook tevreden waren, geeft dat vertrouwen.’’ De beloning voor zijn goede debuut krijgt Weever aanstaande zaterdag al. De Vordenaar is door de voetbalbond aangesteld bij de wedstrijd tussen FC Dordrecht en Jong Ajax. Weever ziet veel mogelijkheden bij de KNVB voor jonge officials. ‘’Als je echt wil, en echt talent hebt, dan is het mogelijk. Bij de bond zijn er verschillende opleidingstrajecten voor jonge scheidsrechters. Dan zie je ook welke kansen je kan krijgen’’, verwijst Weever naar zijn tweede aanstelling.



Weever was vorig seizoen veelal actief in de Tweede en Derde Divisie en maakt nu promotie naar de Keuken Kampioen Divisie. Daar zijn volgens de grensrechter de volle stadions de grootste verandering voor arbiters. Door de coronamaatregelen zijn de stadions nu noodgedwongen leeg, maar Weever ziet wel andere grote verschillen tussen de twee competities: ‘’Het voetbal gaat logischerwijs veel sneller en is fysieker. Dat zorgt ervoor dat wij veel meer beslissende momenten hebben in een wedstrijd. Daarnaast zijn er meer camera’s op je gericht, waardoor wij situaties na de wedstrijd goed terug kunnen kijken.''



Weinig beschikbare wedstrijden

De Vordenaar kan door de stilgelegde amateurcompetities alleen aangesteld worden voor wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie en de Vrouwen Eredivisie. ‘’We zijn daardoor met een grote groep arbiters voor een beperkt aantal wedstrijden, waardoor het elke week maar afwachten is of je wordt aangesteld. Aanstaande zaterdag mag ik naar Dordrecht ,en dan is het voor mij weer afwachten op een volgende aanstelling. Dit smaakt in ieder geval naar meer’’, besluit Weever.





💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: