Ria Wiendels brengt kleur in het leven van anderen

Ria haalt haar inspiratie voor de ondergrond van het canvasdoek, waar ze vandaag aan werkt, uit de natuur. "Ik maak een herfstimpressie, van wat ik allemaal zie om me heen als ik aan het wandelen ben. De prachtige kleuren van die mooie eiken beuken, dat zit hier allemaal in. In de coronatijd mag je al zo weinig en dan is het leven in het atelier geweldig.''

Atelier ook hobbyclub voor mensen met een beperking

Wiendels 'Galerie 21' in Breedenbroek is niet alleen een atelier voor haar eigen creatieve uitspattingen. Ze ontvangt regelmatig mensen met een verstandelijke beperking. ''Mensen komen hier, zoals ze het zelf noemen, op de 'hobbyclub.' Ze maken hier mozaïeken, ze schilderen wat, ze maken dingen voor in de tuin. Alles wat ze maar zien en wat ze leuk vinden gaan ze doen.''

Zo schildert een van de mensen die regelmatig bij Ria langskomt alleen maar auto's. ''Hij weet ook alles van auto's, van de nieuwste modellen", zegt Ria. En als iemand hier in de omgeving een nieuwe auto heeft gekocht, dan krijgt die meteen een schilderij met een auto erop. Ik moet dan echt op de computer de auto opzoeken.''

Schilderen een kunst? 'Je kunt er nog altijd een kip van maken'

In het atelier bezig zijn en zelf dingen maken, doet heel veel met mensen, aldus de kunstenares uit Breedenbroek. Ria geeft ook cursussen en mensen bellen haar met de vraag wanneer ze weer mogen komen. Mensen zijn helemaal blij als ze, binnen de anderhalve meter afstand, in Galerie 21 aan de slag mogen.

''Het maakt niet uit of je kunt schilderen: doe gewoon wat. Of het in een keer wel wat wordt of niet, het maakt niet uit. Je creativiteit ontstaat tijdens het doen." En mocht je het resultaat nou echt waardeloos vinden, een kaartje kun je er altijd van maken. "Er zitten altijd mooie stukjes in.''

Sonja Booms op bezoek bij Ria Wiendels:

Ria Wiendels uit Breedenbroek