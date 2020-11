Hoe duurzaam woont Oosterhout?

Harm Edens ging in het Omroep Gelderland-programma Groene Koppen de straat op, om mensen te bevragen over hun woonsituatie. Hij was benieuwd of de inwoners van Oosterhout een beetje duurzaam wonen.

"We zijn van het gas af. Nu werkt alles elektrisch. En dat komt dan weer af van de zonnepanelen die we op ons dak hebben liggen", zegt een vrouw. Een andere voorbijganger vult aan: "We gebruiken stadsverwarming en zonnepanelen liggen op de planning."

Een stel zegt dat ze niet duurzaam bezig zijn, maar wanneer ze wat langer nadenken lijken ze toch al aardig op weg te zijn: "We hebben dubbelglas, geen gas, goede isolatie en we zijn bezig met ledverlichting."

Vooral gas is een ding waarop veel mensen kunnen verbeteren. Het is de bedoeling dat Nederland in 2050 van het gas af is. Je kunt je huis dan duurzaam verwarmen met bijvoorbeeld een warmtepomp en koken kan elektrisch.

Verder wil het helpen om alle isolatie in je huis eens goed af te gaan. Hierdoor hoef je je huis al minder te verwarmen.

