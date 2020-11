Winterswijk luidt noodklok: optocht boeren, bouw en industrie

Al sinds medio 2019 is Nederland in de ban van de stikstofproblematiek, nadat de Raad van State een streep zette door de PAS: Nederland moet de bijzondere natuurgebieden beter beschermen. In de nieuwe wet staan maatregelen die hiervoor moeten zorgen.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Zet Winterswijk niet op slot

Winterswijk maakt zich grote zorgen over deze wet. En het zijn niet alleen de boeren. Winterswijk heeft vier Natura2000 gebieden. Daarnaast grenst het aan Duitsland en ligt er ook nog een drukke vliegroute boven het Achterhoekse dorp.

Duitse bedrijven, de luchtvaart en de Winterswijkse bedrijven produceren allemaal stikstof en dat is slecht voor de natuur. "In die plannen staan dat ook de stikstofuitstoot van de Duitsers wordt meegenomen in het totaalplaatje", zegt melkveehouder Stefan te Selle.

"En wij kunnen niets aan de Duitse bedrijfsvoering doen, maar worden daar nu wel de dupe van. Hierdoor kunnen we nooit aan de eisen van de minister voldoen", gaat hij verder. De boeren vrezen dat het Winterswijk op slot zet.

Bouw geholpen met wet maar ook weer niet

Ook de bouwsector maakt ze zich zorgen. Hoewel de wet juist bedoeld is om de woningbouw van het slot te krijgen, is de toekomst allerminst rooskleurig. "Aan de ene kant zijn we inderdaad blij", zegt Jelle Hegeman van WBC Bouwgroep uit Winterswijk. "Maar als je kijkt naar grote woningbouwprojecten en infrastructuur dan is er helemaal geen duidelijkheid."

En dus zullen ook voertuigen uit de bouw vanavond meedoen in de optocht. "Het stikstofprobleem is een probleem van ons allemaal. Niet alleen van de boeren, maar ook van de bouw en de infrastructuur. We moeten samen tot een goede oplossing komen."

Niet voor niets vanavond

Dat de optocht van voertuigen vanavond door Winterswijk trekt, is niet geheel toevallig. De gemeenteraad van Winterswijk praat vanavond over een motie die door de VVD op tafel is gelegd. In die motie trekt Winterswijk aan de bel en roept de raad het college op om met de minister en de provincie in gesprek te gaan.

Zie ook: