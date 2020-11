VIDEO | Koning Willem-Alexander opent veteranenbegraafplaats

Bekijk een korte terugblik op de opening. De tekst gaat daaronder verder.

Een eigen begraafplaats was al vele jaren een wens onder de ruim 115.000 veteranen van alle krijgsonderdelen in Nederland. Onderzoek van het Veteraneninstituut heeft aangetoond dat veel veteranen het liefst bij hun strijdmakkers begraven willen worden.

4000 graven

Militairen en burgers die tijdens een missie om het leven komen, kunnen ter aarde worden gesteld op het Nationale Ereveld. Op het ereveld rusten ook burgers en militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog het leven verloren. In totaal zijn daar nu bijna vierduizend graven.

Militairen die een missie overleven en die later in hun leven overlijden, hadden tot nu toe geen eigen plek. Voor hen zijn er nu negenhonderd graven en een strooiveld op de Veteranenbegraafplaats. Ook voor partners van veteranen is daar ruimte. De komende tijd zullen er herbegrafenissen vanaf andere begraafplaatsen plaatshebben, aldus de Oorlogsgravenstichting, die het veld in Loenen beheert.

Herdenkings- en educatiecentrum

Donderdag gaat ook het nieuw gebouwde herdenkings- en educatiecentrum op het ereveld te open. In Loenen was er tot nu toe nauwelijks iets te vinden over de achtergronden van het ereveld.

In het nieuwe centrum staan de levensverhalen van zes in Loenen begraven slachtoffers centraal, onder wie gesneuvelden uit Srebrenica en Afghanistan. Via hun verhalen wordt de link gelegd tussen de Tweede Wereldoorlog en vredesmissies nu en in de toekomst.

Het centrum is vanaf vrijdag onder de geldende coronamaatregelen geopend voor bezoek.

