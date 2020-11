24 arrestaties op Geitenkamp, 'vaders hitsen kinderen op tegen politie'

"Gooi vuurwerk naar die kutmongolen", hoorde burgemeester Ahmed Marcouch vaders deze week tegen hun kinderen zeggen over de politie tijdens de ongeregeldheden in de Geitenkamp. Hij beloofde in de gemeenteraad woningen te sluiten als daar gevaarlijk vuurwerk gevonden wordt.

De Arnhemse gemeenteraad praatte woensdag tot diep in de nacht over de 'onacceptabele onrust' die nu al een week speelt in de wijk. Een protest tegen het vuurwerkverbod is het niet, volgens Marcouch. "Het gaat hier om vernielzucht, geweld en provocatie van de politie. Voor een protest gooi je geen vuurwerk bij mensen naar binnen en beangstig je de hele buurt."

'Ouders zelf opvoeding nodig'

Het zijn volgens Marcouch niet alleen jongeren die voor de problemen zorgen. "Ik zie volwassen mannen die hun kinderen meenemen en zelfs aanmoedigen. Ik zie moeders met kinderwagens in de menigte staan. Dan denk ik: wat brengt jou hier, ga toch naar huis. Deze ouders hebben zelf opvoeding nodig."

Er zijn tot nu toe 24 aanhoudingen verricht, meldt de burgervader. Hij verwacht dat er meer volgen. De schade wil Marcouch verhalen op de daders. "Ook is er vandaag een grote vangst illegaal vuurwerk gedaan."

'Inzet politie voor idioten'

De burgemeester stelt dat hij meer blauw nodig heeft. "We zetten hier nu veel politiecapaciteit op in. Als een agent een dienst draait voor deze idioten, dan gaat dat helaas ten koste van ander werk."

Woningen sluiten vanwege vuurwerk klinkt stoer, meent Sabine Andeweg (D66). "Maar wat als daar jonge kinderen wonen en een moeder, die niets met het gedrag van de vader te maken hebben." Daar zal Marcouch rekening mee houden, belooft hij. "Maar de verantwoordelijkheid voor het gedrag, ligt wel bij de daders."

De antwoorden van de burgemeester gaan vooral over straffen, stelt Mark Coenders (GroenLinks). Marcouch geeft aan de verschillende problemen in de wijk te begrijpen. "Maar als de openbare orde op deze manier wordt geschonden, gaan we er niet met een schuldhulpverlener op af. We moeten ook realistisch zijn. De buurt moet erop kunnen rekenen dat we de orde herstellen."

'Evalueren doen we achteraf'

Nu evalueren ziet de burgemeester niet zitten. "We hebben onze energie voor andere zaken nodig. Evalueren doen we wel achteraf. Niet nu we er middenin zitten."

Het SP-voorstel om actief steun te bieden aan bewoners die schade hebben geleden, haalde het wel. Ook moet er zorggedragen worden voor goede slachtofferhulp in de wijk.

