Zwembaden Nijmegen moeten van raad rookvrij worden, inclusief ligweides

"Goede voorbeeld geven"

Het is een van meerdere voorstellen vanuit de fractie van D66 in het kader van kansengelijkheid op het gebied van preventie en zorg. De partij hoopt met dit voorstel Nijmegenaren verder aan te sporen om te stoppen met roken. “Gemeentelijke binnenaccommodaties, Nijmeegse speeltuinen en Nijmeegse ziekenhuizen zijn al rookvrij”, zegt raadslid Marijke Synhaeve. “Daarop is overwegend positief gereageerd. Als overheid moeten we het goede voorbeeld geven. Bovendien betalen patiënten sinds 1 januari geen eigen risico meer wanneer ze een stoppen-met-rokenprogramma volgen vanuit de eerstelijns zorg.” De raad nam woensdagavond een motie hierover aan.

"Mogelijk ongewenst resultaat"

Niet alle partijen zien het verbod zitten. “Als die zonneweides opengaan, gaan mensen daar staan roken”, zegt Paul Eigenhuijsen (VoorNijmegen.NU). “Moet een badmeester ze dan voortdurend op de vingers tikken? Dit moeten we niet weer als gemeente betuttelend willen opleggen.” Nick de Graaf (VVD) maakt zich zorgen over een ‘mogelijk ongewenste uitwerking’ van de motie. “Het is een feit dan mensen met een lager inkomen vaker roken. Die gaan niet stoppen omdat ze niet bij zwembaden mogen roken, die gaan eerder het zwembad mijden met hun kinderen. Het gevolg is dat die weer minder beweging krijgen en een ongezonder leven gaan leiden. Het is goed bedoel, maar het resultaat is onwenselijk.”

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7